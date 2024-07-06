有媒體報道，大陸22條建議出台後，由於主張台獨可能會被判處死刑，所以引發在大陸企業的台人恐慌，部分企業甚至考慮撤出台籍幹部，以免日後遭遇不測。

根據統計，截至2022年，約有17.7萬名台灣人在大陸工作。還有許多人為在大陸營運的台灣公司工作，自1991年以來，這些公司已在大陸投資超過2,000億美元。媒體繪聲繪影的指出，一些台灣人在經過深思熟慮後，已決定離開中國大陸，避免自己日後被指為台獨分子，付出生命的代價。

這是一則假新聞嗎？不完全是，但顯然是以偏概全，用一個特例當作通則的典型炒作。

在大陸的數十萬台灣人當中，當然會有一些人主張台獨，但由於人民幣真香，所以還是選擇到大陸工作，這些人當中容或有一些莽撞人士在酒酣耳熱後，說出自己的政治主張，但絕大多數人卻隱藏得非常好，盡量不觸及任何敏感的政治話題。因為他們深知，只要不表露自己的台獨意識，在大陸工作根本不會有任何阻礙，何必自找麻煩？

22條建議出台前，這些人就已懂得不要在大陸提台獨，難道在22條出現後，他們反倒會主動說出自己的台獨主張嗎？當然不排除有些人會擔心被發現而主動離開，但對絕大多數的人而言，其實就跟過去完全一樣，自然不用擔心會有多大風險。

炒作這則新聞的目的，在藉此渲染大陸不適合台灣人工作，進一步分化離間台灣人與大陸的感情，從而在兩岸之間製造矛盾，創造對自己的有利空間。可惜，在大陸的台灣人實在太多，真正主張台獨的人卻很少，這種低階的煽動完全無法創造他們想要的恐慌，反而凸顯了他們企盼兩岸水火不容的目的。這招不夠看，換個招數再來吧！