人類歷史上的首次電視選舉辯論，據說是1956年的美國總統選舉，但也有指1960年美國總統選舉才是史上第一次。不管怎樣，大部分人都相信電視辯論可以讓候選人有條理的梳理邏輯，向民眾推介自己的治國良策，有助選民選出合適的國家領導人。

可惜現實與理想完全是兩回事。近年的電視選舉辯論，與其說是候選人理性分析社會問題，不如說表演多於闡釋，志在用一種藝術形式凸顯各人的魅力以贏得選民認同。這種做法有點像魔術，即在舞台上通過欺騙的藝術表演忽悠觀眾。

更甚的是，候選人根本不需要邏輯，只要搶着詆毀對手就可以。而電視鏡頭也會數十倍放大各人的缺點和優點，候選人一旦對任何細節處理不當，便很容易失去民心。尼克遜在1960年大選電視辯論中因生病而面容略顯蒼老，以及1992年老布殊在電視辯論期間不斷看手錶，就讓兩人敗於對手。

新一屆美國大選早前迎來首場電視辯論，此前一直隔空打口水仗的拜登和特朗普，時隔近4年再次登台交鋒。拜登在辯論中結結巴巴，引起美國人對他高齡的擔心，紛紛呼籲他退選。電視的影響力由此可見一斑，也再次說明政治人物縱使能力強，隨時會因為在電視辯論中一時表現不佳而落敗。

對支持民主體制的選民來說，電視辯論是很公平的選舉手段，但換個角度看，這種方式隨時成為改變選舉結果的分水嶺，某程度上也反映社會過於兒戲，愈來愈趨向低智文化。所有關於國家的政策主張，本來是需要詳細說明和論證，但在電視辯論中，辯論者關心的只是如何給觀眾留下印象，而不是給觀眾留下觀點。巧言令色者得到選票，腳踏實地者多遭厭棄，這是民主的一大諷刺。