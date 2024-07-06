美國現任總統拜登會否退選仍屬未知數，轉談兩位候選人的司法戰。首先中招的是共和黨的特朗普，因陳年的「艷星掩口費」案，今年5月被紐約法院裁定34項偽造商業文件罪名全部成立，成為首位被定罪的美國前總統。特朗普指稱此為民主黨策動的政治檢控，旨在阻撓他參選和競選。事實上，他也不是無的放矢，因為負責該案的檢控官以至法官，均被指是親民主黨的左翼自由派人士，在紐約州選出的陪審團也多數是這類人，整件案件根本「唔使審」。

更重要的是，特朗普的支持者若非已認定這是政治迫害，便是認為有關控罪與其管治能力無關，特朗普的支持度在判決後不跌反升，並獲得更多保守派富豪捐款，而且這還是首場電視直播選舉辯論之前的情況。

不久之後輪到拜登中箭，其「敗家仔」亨特，上月被聯邦法院裁定3項違法購買及持有槍械罪成，包括向槍械經銷商謊稱自己不是吸毒者。民主黨一直要求加強管制槍械，同時亦被指縱容及助長吸毒行為，拜登連自己的兒子亦未能管好，令選民進一步質疑其能力。

其實亨特已非首次令父親惹禍，共和黨一直指控從事能源顧問業務的亨特，長年借助拜登在政界的名氣以至權力發財，並先後捲入涉及中國和烏克蘭企業的洗黑錢及貪污指控。部分指控可能屬政治抹黑，但酗酒、吸毒、非法持槍及家庭問題等則是證據確鑿，或多或少影響其父親的老好人和清廉形象。

至於針對特朗普試圖推翻2020年大選結果的多項嚴重控罪，特朗普日前更取得大勝。美國最高法院周一作出了被譽為歷史性的判決，指特朗普可就在任總統時的「官方行為」享有豁免起訴權。明日再談。