太空發展與探月工程已成為中國最炙手可熱的科技領域，上月25日嫦娥六號成功返回地球，並為中國帶回全球首次成功取自月球背面的月壤樣本，那大約兩公斤的月壤分量十足，不但成了國際科學界的香餑餑，連美國太空總署（NASA）也忍不住酸言酸語，指中國沒有邀美國共同研究，隨即遭外交部溫馨提示：還記得2011年美國通過禁止NASA與中國進行任何形式雙邊合作的《沃爾夫條款》嗎？

所謂《沃爾夫條款》，是美國於2011年立法禁止NASA與中國展開太空研究的任何合作。當時美國具有太空科技優勢，不想被中國蹭好處，所以一名國會議員提案並獲通過這項以其名字命名的法案。這個自縛縛人的法案，近年被美國科學界揶揄質疑。當年美國怕被中國蹭好處而通過法案，今天也因這法案而堵了美國蹭中國好處的路，也使不知是真無知還是扮無知的NASA發言人自討沒趣。

說回嫦娥六號返程之後，全球都盯着那盒不算重、但無比有意義的月壤樣本。國家航天局明確表示，中國願意在平等、公平的基礎上，與國際社會分享這一科研成果。雖然嫦六取回月壤的時間還短，中國與國際分享科研的細則還沒有公布，但有說法國、歐洲太空總署等科研機構會獲得研究機會。

NASA發言人日前酸溜溜地捅開這個沒面子的話題：「NASA沒有收到任何來自中國的直接邀請，一起共同研究這些珍貴的月壤。」中國外交部發言人毛寧表示，中國政府對中美航天交流合作持開放態度，嫦娥六號任務向全球發布了機遇公告，中方也歡迎世界各國參與研究月球樣本。她續指，美國似乎忘記了《沃爾夫條款》等法例，同時反問NASA，美國科學家和相關機構是否會獲允許參與對華交流合作？

其實，美國科學界在去年嫦五取回月壤後已經夢醒，就算他們多麼眼饞、多麼想參與研究，甚至翻出50多年前的老皇曆，指美國在上世紀70年代曾送了一克月壤給中國研究，但美國立法禁止NASA與中國在航天領域開展任何形式合作已被提起，這次NASA發言人再酸言酸語，也只能自討沒趣。

美國科學家如此眼饞月壤，是因為他們知道嫦六樣本的珍貴性。嫦六的月壤取自月球背面，與美國當年從月球正面取得的月壤樣本不同。可以說，嫦六的月壤樣本是當世獨一無二。

還有一點是連地質勘探界亦感振奮的，因為嫦六探月工程取樣時，與美國當年檢取月球表面的土壤樣本不同，嫦六採用鑽取方式收集月壤，樣本不受表面環境影響，科研價值更高。

探月之路是科技實力的至高點之一，多年來，不少國家一直在研究探月工程，但成功者渺。即使是美國，今天要想再送太空人上月球都非易事，可美國政界要把政治凌駕科學，藉此打壓競爭對手和政治假想敵，現在自作自受，真是怨不得人。