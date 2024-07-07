世界視線：美政治蘇維埃化　稱霸救國臨抉擇

尼爾‧弗格森是美國哈佛大學歷史及地緣政治學者，他認為美國除了政治「老人化」，更嚴重的問題是社會和政治均出現「蘇維埃化」，陷入像蘇聯末期、由上世紀80年代到1991年解體的政治及社會病態。

這是指政治上美國經歷最近兩任總統近8年管治，特朗普和拜登上任時都已七旬，如今81歲的拜登和78歲的特朗普又大有機會爭奪總統寶座，若特朗普當選，到他一屆任滿將超過80歲。這酷似蘇聯80年代的情況，布里茲涅夫掌政到1982年75歲任內逝世，繼任的安德羅波夫（1982至1984年）69歲任內逝世，再繼任的契爾連科（1984至1985年）做了一年73歲就任內逝世，戈爾巴喬夫接任直到1991年。當時蘇聯經濟低迷，民眾討厭老人政治脫離民眾需要，蘇聯人均壽命下降，特別是男性死於酗酒及自殺比率大幅上升。

美國近年因為毒品氾濫、酗酒、社會槍擊暴力以及低下階層生活困苦而自殺，導致人均壽命下降，年輕人特別是男性的死亡率大增。如今三藩市及費城，許多年輕人在街上吸毒致死的慘況，只有當年蘇聯聖彼得堡及莫斯科，大量民眾酗酒在街上死亡的情況可比擬，這一切都顯示這兩個社會陷入危機，以及社會情緒極低迷。民調機構蓋洛普的社會研究，普遍反映美國民眾對社會建制如警察，以及報章、網絡等都失去信任，最近的研究更顯示，竟然只有8%受訪者信任議會。

不少人看到美國傳統社會價值如民主、個人高度自由、社會包容及多元化等正在消失，這些都不是現政府想要及實際推行的理想，反而政治精英是追求自身利益的集團，並無考慮如何改善貧富懸殊、民眾赤貧化、社會設施及基建正在崩壞、暴力罪案及毒品嚴重氾濫等問題。

其實提出美國政治、社會「蘇維埃化」，是要點出美國與前蘇聯一樣，眼前面臨的抉擇，是要繼續維持美利堅帝國，還是鞏固及改善自己的共和國？當年戈爾巴喬夫選擇由阿富汗撤軍，放手東歐國家走獨立的政治道路；到普京挽救俄羅斯經濟及軍事力量，不被北約進一步解體。美國眼前已沒有經濟及軍事能力繼續長期稱霸，回到改善國家的貧富懸殊及社會落後，以挽救政治、社會進一步崩壞，才是正道。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻