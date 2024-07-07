娛圈單打：深情基變狡猾基　唔通狐狸露尾巴

咪以為未婚妻王青霞（Chris）入獄後一切會變得平靜，李龍基最近受訪就露了一手，揚言「食硬」Chris！網民暗嘆薑係老的辣，仲開始質疑深情基只係假象，狡猾基先係真相！

嗱，自從爆出呢段驚世駭俗的爺孫戀後，李龍基成功建立情深漢子形象，不僅對Chris體貼入微，送錢送樓，仲喺Chris出事後不離不棄，堅稱非卿不娶，並獲此帶挈，工作量暴增！殊不知，Chris被判罪成的同一天，日間基哥為未婚妻入獄喊苦喊忽，晚間就笑容滿面出席波霸葉子楣的生日宴。雖然基哥事後大喊冤枉，表示只係盛情難卻，畀面朋友先至出席，但基哥變臉之快，已教網民暗暗佩服！

更意外嘅係，基哥為咗宣傳演唱會，忽然態度大改暢所欲言！除咗直認當初係因為Chris介入而同髮妻離婚，仲自揭將名下8個物業全部過戶畀前妻，Chris一層樓揸手都冇！基哥好口響咁話，Chris對自己肯定唔會變心，皆因Chris喺香港冇人冇物，食硬佢！

嘩嘩嘩，估唔到基哥咁坦白喎！過去表現得用情至深、畀Chris玩到陀陀擰的深情基唔見咗，變成心水比明鏡更清、將Chris控制於股掌之間的狡猾基！網民就盛讚基哥係「高手」，甚至有陰謀論懷疑，Chris之所以身敗名裂、鋃鐺入獄，可能就係被枕邊人舉報！

呵呵，別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿！當日網民仲好鬼肉緊，擔心基哥臨老入花叢，隨時搞到人財兩空！卻原來玩人者另有其人！果然人老精鬼老靈，後生細女點夠玩呀！