英國工黨在大選中勝利，且會在國會中佔絕對多數議席，不需要與他黨聯合執政，在國會裏有力推行政策法案，不怕反對派的刁難阻礙。即使總票數不如保守陣營，但在英國政治裏，國會議席有決定性，不是選舉中的總得票數。失去政權14年後，正值英國脫歐與經濟不景，工黨政府有頗大的壓力要在政策上撥亂反正。

借此機會一方面推行工黨在14年失去政權後的政策反思，要重新爭取國民對工黨的支持。不單止考慮這次勝選，而是要替工黨繼續執政鋪路。今天投工黨的票數比例增加不多，只是趁保守黨的不作為以及保守派選民分裂才奪取政權。在新的形勢下，工黨似乎不可能再依靠早年第三條道路的中間偏右路線來執政。14年的失敗，已證明中間偏右政策失去傳統支持，在政策方面不能有突破，反而因外交偏於美國而左右都不能取得社會足夠的信任與支持。

今次保守黨的敗選，同樣是過於親美，對內政策特別是經濟，全無方向和戰略。2015年與中國的合作，本可帶來新的發展，卻敗於其後的親美傾向，由與中國合作變成與中國為敵。

當前，工黨政府要在經濟上有所表現，便不能在政策上被美國牽引與中國作對，反而應與中國尋找重新合作的機會。歐盟各國正不滿美國的對華政策，英國大可在工黨領導下，率先與中國恢復正常的經貿來往，作出示範，也為爭取與中國重新合作的先機。依歐洲現時的政經形勢，即使礙於美國干預，大勢所趨也是經濟優先。與華重新合作，英國工黨政府應看到此中政治與經濟的好處。事實上，英國政府的技術官僚、財金與貿易界，都樂於與中國恢復來往，以挽救衰弱的本土經濟。

另一方面，國際形勢急變，工黨內外要檢討保守黨一貫以來失敗的政策。脫歐後沒法再入歐，工黨政府的發展戰略便當不限於歐盟，也沒法與美國建立自由貿易協議，淪為美國實際的殖民地。沒有振興的計劃，即使今次工黨在蘇格蘭取勝，壓倒獨立傾向的政黨，亦依然會面對由經濟衰敗引發的民族地方獨立趨勢。

英國現正處於轉折點，不能振興便會進一步衰敗，由大國變成小國，昔日的光輝盡失。由是會觸發極右勢力成長，走上歐洲部分國家不安之路。要重振，便要重整英國與美國、中國和全球南方的關係。