最是倉皇辭廟日，教坊猶奏別離歌。英國保守黨在大選中慘敗，創下歷來最差成績，不得不交出執政權。這是意料中事，也是咎由自取，在該黨亂政之下，英國國力迅速衰落，加上脫歐的折騰，更使英國自我孤立。尤其這幾年保守黨充當美國代理人，對華盛頓言聽計從，衝在反俄反中第一線，到頭來甚麼好處也沒有得到，反而將英國推向窮途末路，該黨也因此失去延續了14年的執政地位，真可謂自作孽，不可活。

保守黨執政14年期間，共歷經了5位首相，儼然是一蟹不如一蟹。其中卓慧思上任僅45天便被迫辭職，成為英國歷史上「最短命的首相」，被譏為志大才疏，不自量力。接過爛攤子的辛偉誠也好不到哪裏去，上台一年多束手無策，毫無建樹，最後只能為保守黨留下恥辱的一頁。

英國政客最大問題是不願面對現實，不能擺正自己的位置，明明已經淪為二、三流國家，還以大英帝國自居，還想對其他國家指手畫腳。在俄烏問題上，英國比美國跳得更歡；在對華政策上，英國政客開口「威脅」閉口「挑戰」。實際上，以今天英國的實力和影響力，既無法單獨挑戰俄羅斯，更沒有資格成為中國的競爭對手。正如有英國網民所說，英國已瀕臨破產，去管別人之前，還是先把自己的爛攤子解決好；英國人民的敵人不是俄羅斯，更不是中國，而是英國政府。

是的，保守黨領導下的英國政府成為英國人民的敵人，當然逃不過被唾棄的下場。現在輪到工黨執政，會有甚麼不同？新首相施紀賢自然是意氣風發，躊躇滿志，信誓旦旦要推動變革。他姑妄言之，大家只能姑妄聽之，西方政客往往言行不一，上台前一套，上台後一套，是龍是蟲很快就有分曉。怕只怕，英國問題千頭萬緒，根深柢固，除非進行大手術，否則不管誰上台，都將碰得焦頭爛額。

工黨面臨的挑戰不止於國內問題，外交方面也是亂七八糟。該黨的競選政綱提到，將採取長期戰略方針管理對華關係，評估哪些方面可以合作，哪些方面存在競爭，哪些方面面臨挑戰。相對於保守黨將中國視為「威脅」，工黨似乎比較務實，可惜英國對華政策並非自己話事，一切都要聽從美國指揮，華盛頓說一，倫敦不敢說二，所以，即使工黨有意重修對華關係，恐怕也是身不由己。