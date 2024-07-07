英國大選結束，工黨取得壓倒性勝利，保守黨結束14年執政。在保守黨的多年折騰下，尤其2020年英國正式脫歐，本來已不甚樂觀的經濟更是急速滑落。由2007年到2023年，英國人均GDP僅成長4.3%，為1826年以來最低水平，可見工黨接手的將是一個爛攤子。

從來選舉最重要的議題，不是大國外交，而是民生事情，畢竟這與選民最切身相關。英國在保守黨長期執政下，通脹高企，地方政府接連破產，醫療體系亂象叢生同樣備受詬病。選民急欲換人試試看，惟工黨十多年來沒有執政經驗，施紀賢也不是能力超卓的人。當地民調顯示，選民對施紀賢的信任度、決策力、好感度只有負值民意，工黨之所以大勝，不過因為保守黨太爛，反映其蜜月期非常短暫，甚至沒有蜜月期。

工黨向來較左，着重福利，這顯然跟歐美捲起的右傾浪潮不同。特朗普當選新一屆美國總統的呼聲高唱入雲，其政治主張和作風，跟施紀賢南轅北轍。過去約翰遜執政，獲特朗普高度讚揚，皆因二人言行都是不按常理出牌。惟英國人始終不是美國人，對特朗普式政治人物接受度始終不高。今番施紀賢當選，一旦特朗普回朝，英國能與美國磨合嗎？

英美關係未必會如保守黨執政時期那樣如魚得水，英中關係又如何？工黨上台首務是改善經濟，經濟復甦需要大量投資，若一味依循保守黨反華老路，限制涉華投資，甚至跟隨歐美提高對華關稅，肯定是死路一條。外界預料施紀賢會對中國採取模糊戰略，着重經濟合作，但軍事上依然會緊隨美國。事實上，美國遏華之勢不會停止，特朗普肯定不依不饒，工黨要擺脫美國壓力修補對華關係，也非易事。