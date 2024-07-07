台灣漁民因違反休漁期規定被大陸刑拘，民進黨政府趕忙將責任全推給漁民，卻極力掩蓋自己從未告誡漁民不要觸犯大陸禁令的事實。一波未平一波又起，緊跟着又有台灣漁民被日本拘留，這次民進黨乾脆只讓漁業署回應，再次將責任加諸漁民頭上。但民進黨政府不敢告訴民眾的是，自從蔡英文上任以來，台灣在海上的權益已被逐年蠶食鯨吞，漁民動輒得咎，政府卻束手無策。

近30年來，各國對海權的聲索都不斷擴大，很多原本被認為是公海的區域，逐步被各國陸續納入專屬經濟區。例如上個月日本就宣布又進一步擴大沖之鳥等島礁周邊的專屬經濟區，把大量原本的公海納入自己的控制範圍。本來台灣和日本之間很多海域都是傳統的漁場，在公海範圍內可以自由捕撈，但最近20年陸續被日本派船控制，還積極驅逐台灣漁民。馬英九時代由於態度強硬，日本在大陸與台灣的共同逼迫下，還稍稍收斂。到了蔡英文時期，由於擺明不敢招惹日本，日本人當然老實不客氣地直接強佔。民進黨執政這8年被日本逐步進逼，只是新聞都被掩蓋，所以一般民眾不會知曉。

基本上，台灣跟日本的重疊區都形同實質放棄，儘管地圖上標示仍然屬於台灣。最明顯的就是佩洛西引發大陸軍演，大陸導彈明明落入台灣以東幾十公里的區域，距離台灣比距離日本的與那國島還近，但蔡政府與綠營媒體統統指稱是日本海域，只有少數媒體敢說是台灣海域，等同台灣政府主動放棄主權。在這樣的情形下，台灣漁民還敢去那片海域捕魚嗎？

民進黨表面上抗中保台喊得震天價響，實際上畏首畏尾，絲毫不敢主張台灣的權力，在2,300萬人都不知道時，民進黨正在悄悄出賣台灣！