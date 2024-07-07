上回講到，共和黨美國前總統特朗普，因為企圖推翻2020年大選結果，以及導致5人死亡的衝擊國會山莊暴亂，被民主黨拜登政府掌控的聯邦司法部，控以密謀欺詐國家及妨礙官方程序等多項重罪，一旦罪成，最高可被判處監禁20年。但該案的實質控罪仍未正式開審，美國最高法院已因應特朗普及其支持者的申請而兩度「搬龍門」，大大降低了特朗普被定罪的機會，甚或可獲直接撤銷大部分控罪。

第一次「搬龍門」是將妨礙官方程序罪的定義大幅收窄，只限於被告曾損毀有關官方程序的文件、紀錄或物件等實體證據，而不包括投票結果或意向等。有關裁決令特朗普在2020年選舉完結後，以種種方式阻撓國會確認選舉人團投票結果這項官方程序，在法律上應不算干犯妨礙罪。第二次「搬龍門」是有關在任總統行為的豁免刑事起訴權，最高法院澄清只有「公務行為」可獲豁免，「私人行為」可繼續檢控。更重要的是，法院明確裁定特朗普在選舉後聯絡副總統彭斯及多位官員和議員，游說、教唆，以至迫令他們不接受或推翻選舉結果，應被視作「公務行為」而可獲豁免刑事起訴。

至於特朗普在社交媒體及親身向支持者發表講話，到底是公務還是私人行為，最高法院則未作裁決，交由負責實質審訊的下級法院處理，預計會涉及好幾個月的法律爭拗。這為特氏贏得寶貴的時間，一旦他在11月大選勝出再次上台，便可通過撤換司法部人員來撤銷整件案件，完全「唔使審」。

即使是由民主黨主導的紐約法院負責，特朗普已被裁定有罪的「艷星掩口費案」，也受到今次的最高法院裁決影響，因為需要重新審視控罪中的行為有否涉及「公務」而押後宣判。明日再續。