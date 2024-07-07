笑看天下：欲開新氣象 且觀其行-施友朋 評論員

﻿英國大選後變天，保守黨失去下議院三分之二席位，執政黨地位拱手讓予取得壓倒勝利的工黨。保守黨可謂遭遇創黨以來最大打擊，辛偉誠勉強保住議席，前首相卓慧思失去2010年起喺South west Norfolk選區嘅議席，係近90年來首位喺大選喪失議席嘅前首相，而多位重量級下議院領袖亦議席不保。英媒指出，保守黨執政14年，歷經卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思及辛偉誠5位首相，今趟可謂輸得慘烈。

保守黨治下14年係多事之秋，發生脫歐公投、新冠疫情、俄烏戰爭等大事；分析指，真正讓選民失信心嘅關鍵原因，係2022年底爆發嘅「派對門醜聞」，以及一連串政治混亂與經濟危機。事實上，主要係保守黨治下嘅十多年，英國民生每況愈下。英國智庫有研究指出，保守黨執政期間，英國人均GDP增長率每年只有0.8%，經濟成績可謂乏善可陳，從未試過差成咁。研究又稱，金融海嘯前嘅10年，英國生產力每年增長約2%，保守黨2010年上台以來，年增長率僅約0.5%。

脫歐之後英國經濟更差，民間投資意欲低，英國嘅投資率係G7成員國中最低。更何況，近幾年因為新冠疫情、俄烏戰爭，通脹曾飆升至雙位數，民眾叫苦連天！近月英國經濟數據有改善，5月份通脹率降至約2%，實際工資也連續10個月錄得增長，辛偉誠才決定「豪賭」一鋪提前大選，然而最終輸到四腳朝天！為政者一旦失去民心，就神仙難救！

講真，工黨黨魁施紀賢今次縱使躺着也贏，實情並非佢特別Sharp醒，只是英國民眾極之渴望求變而已。施紀賢直指變革已開始，「國家第一」，是否能為英國開新氣象，吾人聽其言更要觀其行！