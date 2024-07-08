正論：花錢狂造打卡點　不如推行生態遊

政府一直要推行「無處不旅遊」，除了全年舉辦盛事，希望做到「日夜都繽紛」，又處心積慮於多區設立「打卡」點，可惜公帑花了，「打卡」裝置的造型卻連環出事，惡評如潮。呢，繼東九文化中心的白色花海被指似靈堂，認真大吉利是！近日在中環海濱展出的五大充氣版「世界奇觀」，又被網民指充氣裝置白皚皚欠缺生氣，直斥似墳墓，加上晚間的綠、藍色燈光效果，陰森怪氣，總之就是不自然！同時，又指有關充氣裝置為塑膠廢料，個個體形龐大，展期後這些塑膠未知如何處理。不少人質疑港府要市民走塑，偏偏推動盛事卻毫不環保，雙重標準令人不齒。

正當政府花巨額公帑搞盛事狂造「打卡」點吃力不討好之際，「南大嶼生態康樂走廊」計劃正進行公眾諮詢，身兼行會召集人的議員葉劉淑儀認為，只要政府願意花點公帑改善大嶼山基建，善用離島天然美景推動旅遊，較設立那些花費公帑，供人們「打卡」為主的人工化藝術裝置，更符合「香港無處不旅遊」的真正理念。議員在社交平台貼文，指「打卡」點部分展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話，令人啼笑皆非。旨哉斯言！

事實上，「南大嶼生態康樂走廊」計劃早在2017年已提出，可恨當局一味光說不練。地區人士指居民素來希望政府在西面興建一條隧道，接連石壁和大澳，認為此舉對發展大嶼山旅遊有極大幫助；此外，大嶼山有很多風景宜人的外島，建議不妨發展一小時「外島生態圈」。誠然，單看朝暉夕陰，遠山落日，波光粼粼，鳥飛其上，如此氣象萬千，不論對外國或內地旅客來說，都是深具吸引力的特色旅程。

此外，地區人士對政府在沒有經諮詢下，將許多村民的農地規劃成「保育地」感失望，指政府把村民87%農地規劃作「保育地」，村民根本無法發展，即使從事小生意、搞市集甚至開設士多均不可，更甚是政府毫無賠償。當年政府傾向將近10億元的「大嶼山可持續發展基金」撥款予當時泛民保育組織，然而村民卻完全沒有渠道申請。現時村民希望當局可以放寬或簡化該基金的申請條款，讓他們得以積極參與發展及保育大嶼南，並容許他們提出一些能夠結合生態、旅遊及康樂等項目。

要讓南大嶼「活」起來，村民亦建議增加水口村及長沙沙灘泊車位置；將現有碼頭改造成類似芝麻灣般設備較為完善的碼頭，以及擴建大浪至龍尾山陡峭的路段，方便長者出入。現時大嶼南共有5個海灘，地區人士反映當中下長沙、塘福海灘經常因救生員人手不足而關閉，人流疏落下，鄰近店舖只好暫停營業，因此村民希望康文署能靈活安排調配人手，讓沙灘維持正常開放，帶動當地旅遊業。南大嶼可謂風光如畫，政府只要多聽取地方人士意見，年費900元的禁區紙不要設限太多，市民才會願意申請。當然，說到底是做好交通基建，休憩設施配套足，自然吸引外地旅客和本地市民到來享受天然美景，「桃花源」總比人工藝術裝置「打卡」強得多吧！