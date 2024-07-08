世界視線：西方四大領頭羊　齊爆政經大危機

美、英、德、法是西方四大強國，居然同時出現政治及經濟危機，實在令人慨嘆！西方國家自15世紀航海開拓殖民地搜刮資源，繼而工業革命，就一直強大。美、英、德、法藉工業革命，掌控世界資源和經濟發展，由19世紀至今，4國都主導全球經濟。

歷史上爆發過兩次世界大戰，經濟上出現過上世紀30年代的大蕭條及2008年的金融海嘯，美英德法個別情況下也出現過一些廣泛的政經危機，但影響不大，亦可逐漸回復正常。然而，今次的情況似乎有所不同。

首先是政治上，我們見到美英德法同時出現嚴重的不穩定和內部撕裂。英國7月4日的大選，結束了保守黨14年掌權，工黨以保守黨3倍多的議席上台；雖然聲勢浩大，但其實工黨在選舉中只有33.7%的得票率。而英國內部亦分裂嚴重，工黨的新首相施紀賢在處理難民、援烏及不重返歐盟這三大問題上，和過去的保守黨沒有大差異，反而會多方面加富人稅，以增加社會福利開支，但相信無法振興走向衰敗的經濟，以及挽救因去工業化而走向貧窮的社會。

至於法國，7月7日的國民議會選舉次輪投票，總統馬克龍領導的中間派陣營，相信會敗給右派民粹主義的國民聯盟，以及左派的新人民陣線，國會無法出現單一過半數黨團，將令內政不穩及社會撕裂，更無法解決經濟低增長以及債務飆升等問題。

而美國11月的總統選舉，亦難以改變目前的困境。總統拜登首場電視辯論表現欠佳，卻仍然堅持參選，不過，無論民主黨是否陣前易帥，抑或特朗普成功當選，美國政局都將極不穩定，貧富懸殊會更嚴重，民眾貧窮化，社會設施及基建落後，無法振興工業，國家債務不斷增加，這些都會引爆更大的社會及經濟危機。

最後是去工業化的德國，今年經濟仍有負增長危機，「紅綠燈」執政聯盟的民意支持度只有30%左右，明年9月的大選很大機會落敗。然而，以目前基督教聯盟黨有稍多於30%的支持度，與約有20%支持度但勢不兩立的右派民粹主義另類選擇黨，或是左派勢力，都不可能組成聯合政府，德國或會出現少數派執政危機，將更難解決經濟衰退問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻