在北約峰會即將召開前夕，北約啟動了一支新的快速反應部隊，此乃歐洲防禦計劃行動升級的一部分。據美媒報道，這支新部隊包括網絡和太空部隊，包括多支能在短期內出動的輕步兵部隊。歐洲盟軍最高司令部表示，這支部隊可確保北約做好充分準備，在不斷變化的安全環境中迅速有效地應對任何威脅。

眾所周知，今次北約峰會的主要議題是推出具體方法，讓烏克蘭加快加入北約，是幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，建立威懾俄羅斯所需的未來力量，使烏克蘭成為更強的北約候選成員國。除此之外，北約峰會還要討論應對「來自中國的威脅和挑戰」、應對「混合威脅和網絡威脅」；為此，北約的所謂印太戰略也是峰會討論重點，除了32個北約成員國領袖外，印太區的澳洲、日本、南韓、新西蘭領導人也將參加峰會「共商大計」，矛頭對準中國。

在此背景下，北約這支新的快速反應部隊的登場，成為美國、北約向俄羅斯和中國亮出的一把短刀，明晃晃頗見殺氣。

相較於美國，北約早已更深更廣地介入俄烏戰爭，幫助烏克蘭打垮俄羅斯。冷戰結束、蘇聯解體後，北約持續實施「東擴」，擠壓俄羅斯的安全空間，要把烏克蘭收歸北約，把北約的槍炮導彈架設到俄羅斯家門口。拜登上台後，把烏克蘭當槍使，挑起俄烏之戰，迫使俄羅斯發起「特別軍事行動」。美國和北約當時的算盤，是如能很快打垮俄羅斯，烏克蘭沒有加入北約，等於加入北約，實現了美國和北約的戰略意圖，然而沒想到烏克蘭不中用，俄羅斯若大勝，烏克蘭不但會被廢掉，還會使莫斯科的力量大大擴張，直接威脅歐美西方。

因此他們當下的辦法，是要加快烏克蘭加入北約，名正言順地北約出兵烏國阻擋「北極熊」西進，而為了顯示自己很有力量，就要在印太區擺出震懾中國——這個俄羅斯戰略夥伴的態勢，耍一套帶刀東擴亞洲的花拳繡腿。