近日中美兩國在南海角力，第一回合或已結束，中國可能取得小勝，但是前路漫漫，雙方的爭端必將持續下去。今年4月，美國軍方透露，已在菲律賓的呂宋島部署了「堤豐」中程導彈。軍事專家估計，上述的中程導彈，最遠可以射至南中國的沿岸城市。

中美這一場爭端，使人聯想起上世紀60年代，美國和蘇聯在古巴引發的導彈危機。當時莫斯科打算將一批配有核武的導彈運往古巴，安裝後瞄準美國，此舉猶如在美利堅的後院埋下炸藥。華盛頓政府自然是堅決反對，揚言即使為此而掀起一場核戰，也在所不惜。古巴導彈危機最後是以蘇聯讓步，主動將導彈撤出古巴而結束，但己所不欲者，老美卻欲施於人，美軍要將「堤豐」導彈裝設在菲律賓，正是想在南海製造另一場「古巴危機」。不過，這次的風波已初步結束，近日菲律賓軍方發言人表示，美國中程導彈只是用於4月時的軍事演習，稍後將運走，不會裝設在菲島之內。

所謂「打鐵還需自身硬」，近月中國在南海的強硬態度，反映出咱們不再是軟弱可欺。上月，中國海警在南沙群島仁愛礁附近成功將菲方一艘橡皮艇攔住，並一度扣留了船上幾名菲國特種兵。這一場「南海之役」，中國海警的表現讓全世界刮目相看。

傳聞幾乎是在同一時段，美軍和解放軍還進行了一場不見硝煙的電子戰，期間曾使菲律賓國內的GPS導航系統失靈，足見戰況是何等激烈。是次電子戰最後誰勝誰敗，外人無從得知，但觀乎踏入7月之後，美菲兩國對中國突然放軟態度，甚至肯乖乖將駐菲的中程導彈撤走，由此推知，在上述的電子大戰中，中國的「電波軍團」應是不辱使命。