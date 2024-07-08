俄烏戰爭爆發後，美國要求各國選邊站，當時俄羅斯邀請印度總理莫迪到訪，莫迪顧慮到美國的壓力，最後婉拒了。時隔兩年，莫迪周一終於對俄國進行為期兩天的訪問，是俄烏戰爭以來首次訪俄，在外交層面來說意義十分重大。依我來看，莫迪這次訪俄有三大原因。

一是俄羅斯與印度長期保持密切關係，包括向印度提供大量石油和武器。不過，近年印度有走近歐美陣營的趨勢，例如烏克蘭戰爭消耗了俄羅斯的武器供應，印度減少對俄羅斯武器依賴的同時，也多樣化其國防採購，向西方國家購買更多武器，以及發展自己的國防工業。但莫迪也深知不能一邊倒跟隨西方，一直避免譴責俄羅斯攻打烏克蘭，盡量在夾縫中左右逢源。這次莫迪訪俄，就是有意終結外界的猜測，顯示印度無意破壞與任何一方的關係，無論是俄羅斯抑或美國。

二是美國新一屆總統選舉已揭開序幕，民主、共和兩黨鬥得如火如荼，集中關注國內事務如財稅、移民等爭議性議題，根本無暇東顧。反而普京近來在國際政治舞台上很活躍，出國訪問了中國、北韓和越南。莫迪在這個時間點去俄羅斯湊湊熱鬧進行外交往來，相對壓力沒那麼大。

第三點則和越南有關。早前普京訪問越南，期間簽署多項合作協議。越南接待普京來訪惹惱了美國，美國一度恐嚇越南，最後迫於拉攏越南的現實需要，只能無可奈何的接受。顯然，美國孤立俄羅斯的效應正在減退，令印度的忌憚減少。

不消說，愈來愈多國家不願按照美國的意願選邊站，已令華府辛苦構建的反俄包圍網名存實亡。匈牙利出任歐盟輪值主席國不足一星期，總理歐爾班就訪問俄國推動停火，是另一個很好的例子。