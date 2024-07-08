匈牙利總理歐爾班訪問烏克蘭後，上周五到訪俄羅斯。歐爾班如此風塵僕僕，無非想為俄烏戰事做「和事老」，佢係自2022年4月以來，首位訪俄並與總統普京會晤嘅歐盟國家領導人。歐爾班同普京會談3小時後表示，歐洲已在烏克蘭危機陰影下生活了兩年多，現時需要和平。兩人會面後一同舉行新聞發布會。

歐爾班指出，匈牙利把半年的歐盟輪值主席國任期視為一項和平使命。佢表示，和平不會自己來到，必須通過各方努力才能實現。之不過，俄烏立場相去甚遠，必須採取許多重要步驟，才能逐漸接近結束戰爭，佢強調建立聯繫是關鍵，佢將繼續努力。

事實上，要建立聯繫並不容易，尤其彼此的頻道不同，只會淪為「雞同鴨講」。呢，烏克蘭外交部便說，歐爾班訪俄是匈方決定，並未與烏方協調；北約秘書長斯托爾滕貝格則表示，北約已事先得知歐爾班前往莫斯科，但他是以匈牙利總理身份出訪，不代表北約。北約預先「落閘」，根本不會承認歐爾班與俄方達成乜嘢協議。倒是普京最清醒，稱俄方始終對政治和外交解決危機持開放態度，但烏方不願和平解決問題。普京一語道破主因，就係基輔政權不允許停戰，因為一旦停火，就沒有延長戰時狀態藉口；戰時狀態解除後，烏克蘭將不得不舉行總統選舉，而澤連斯基獲勝的機會接近零。

說來說去，澤連斯基為一己私利而不肯與俄和談，烏國人民只能繼續被戰火蹂躪。毛澤東說過，「和平是必須取得與能夠取得的，但主要應依賴自力而不應依賴外力……否則就是不可靠的，是危險的」。澤氏從一開始就靠外力，一味伸手乞援；普京備受歐美制裁卻一直靠自強，誰勝誰負已不必多說。