中央政府將再次送贈一對大熊貓予香港，預計數月後來港，成為香港大家庭的新成員，帶給市民歡笑和喜悅。時隔17年再有兩隻新熊貓來港，我十分歡迎中央這份「大禮」，將進一步豐富香港的旅遊資源，吸引全球旅客來港看大熊貓，推動「熊貓經濟」，並提升海洋公園的動物保育工作。我期望政府和業界充分發掘熊貓身上蘊藏的巨大經濟價值、文化價值和生態價值，為香港市民和全球旅客創造更豐富多樣、新鮮有趣的熊貓探索之旅。

大熊貓是珍貴的國寶，陪伴並見證港人成長和社會變遷，4隻大熊貓的動態及消息，亦牽動香港人的關注。自1999年起，定居於海洋公園的大熊貓，為超過5,500萬來自本地和全球各地、跨越不同世代的訪客人次，帶來無數珍貴的快樂回憶，亦帶來可觀的經濟效益。

據報道，第一對大熊貓安安和佳佳到港兩年，就為海洋公園帶來3億元進帳。2007年第二對大熊貓盈盈和樂樂到港，當年的夏日活動「海洋公園熊貓夏水禮」打破歷年7月至8月期間的入場紀錄。由此可見，大熊貓不僅憨態可掬，更是「吸金獸」和「招財貓」，近年來更衍生出「熊貓經濟」的概念。

「熊貓經濟」持續發酵並逐漸席捲全球，無論四川本土還是旅居國外的熊貓，都為當地帶來不可忽視的經濟效益，除了門票收益，還有各類文創產品、旅遊、餐飲、酒店、夜市等相關產業發展，成為帶動當地文旅發展的新動力。熊貓熱潮帶來的「熊貓經濟」，亦能成為本港旅遊業未來發展的重要動能。

大熊貓在全球廣受關注和喜愛，將來港的熊貓亦引起港人熱議，就命名議論紛紛。在香港旅遊業轉型的關鍵時期，大熊貓為旅遊業帶來新亮點。中央對香港實在關愛，香港亦要抓住機遇，除了做好各項前期對接和配套安排迎接熊貓來港，政府和業界更要共同協作，發掘熊貓身上巨大的潛在經濟價值，將熊貓熱度和流量轉變成為經濟效益。

參考四川熊貓基地的成功經驗，香港可深入挖掘本地的熊貓IP（知識產權），打造具有香港特色的大熊貓IP產業鏈。不限於門票等簡單方式，更要進行產品差異化，將熊貓形象與香港自身特色文化結合，創造出獨特的熊貓文創和周邊產品，並與餐飲、酒店等進行聯動，進一步帶動經濟效益。同時，業界亦要創新宣傳方式，善用當下新科技、新媒體推廣，例如採用直播、短視頻等方式更容易吸引喜愛熊貓的粉絲，亦更利於傳播。

熊貓強大的IP效應，可助力本港文旅進一步融合，令熊貓和其他盛事活動一齊，為本港經濟持續賦能。同時，熊貓創造的經濟價值能促進本地的熊貓科研、保育和教育工作，增進市民和遊客對野生動物保護的意識。我相信兩隻大熊貓將會成為新大使，成為面向國際、宣傳香港的新名片。