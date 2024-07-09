正論：基層百上又加斤　公屋租貴生活難

民生多艱加風熾！衣食住行樣樣加，衣服買少件或不買名牌無問題，然而，食住行加價，市民避無可避只有「硬食」，好似港鐵剛於上月尾整體票價調整加3.09%；餐飲業又因「走塑」調整外賣餐具收費；如今，公屋租戶又面臨加租10%。

房委會每兩年按公屋住戶收入的變化檢討租金水平。房屋局昨日向立法會房屋事務委員會提交了2024年公屋租金檢討文件。當局透過政府統計處在2021年和2023年調查的入息數據，以了解公屋住戶的收入變化，將按機制加租至上限的一成。據現時公屋平均每月租金約2,300元推算，平均每月加租約230元。過去多次加租，房委會都有寬免措施，包括2020年寬免兩個月租金，2022年加租後，租戶在首12個月都獲豁免繳交額外租金。但據了解，今趟房委會不再有寬免措施，只會延遲生效日期，即延遲至明年1月1日生效。至於公屋富戶就不會獲得延遲，須在今年10月1日繳交新租金水平。

房委會表示，上調租金將帶來每年約23億元的額外收入，扣除其他公屋租戶在首3個月豁免租金加幅安排，涉及款項5.75億元，預計2024至25年度將由原本預計約11.67億元赤字，收窄至5.91億元赤字。文件提及，現時約80%公屋租戶繳交正常租金，13%租戶為綜援戶，租金由政府支付。另外4%為富戶，需繳額外租金，其餘3%租戶獲房委會租金援助。其中加幅為201元至250元的住戶最多，有156,600戶，佔22%；其次為加幅151元至200元的住戶，有148,600戶，佔21%。加幅最多的住戶則有86,000戶，佔12%，加幅為351元至572元。

房屋局局長何永賢稱，撇除約10.1萬戶由政府繳付租金的綜援戶，逾60%住戶每月加租少於250元，形容是可負擔的水平。局長強調有關寬免措施應只惠及真正有需要的租戶，因此富戶並不涵蓋在內。截至今年3月，逾2.2萬暫時有經濟困難的租戶獲房委會租金計劃資助，可獲減50%或25%租金。

有議員指，本港經濟仍在復甦期，不少基層市民生活仍然艱難；延後新租金3個月，對此可以理解；現時房委會正展開多個高齡公屋的重建工程及研究項目，面對的財政壓力亦不菲；有議員就表示，今次加租雖然只是數百元，但始終不能忽視香港很多公共的項目都會加價，認為對基層住戶的壓力有所增加。事實上，公屋有不少住戶或長者，直言「就算加百幾二百蚊，佢哋都冇辦法增加收入去抵銷」，是以期望政府加租可免則免或在其他渠道抵銷，認為現時檢討機制未能完全反映經濟環境及物價等因素，需檢討。

當然，來自民間的聲音，多數表示現時樣樣都貴，政府向市民開刀「唔啱囉」，又如「人工又冇得年年加」、「不應該在經濟低迷情況下加」等等。基層市民在一片加風下，收入又沒辦法增加，難免捉襟見肘。政府成日就話要集中精力拚經濟，為市民謀幸福，現實卻見基層為生活營營役役，憂柴憂米憂加租；高官不食人間煙火，就話加幅溫和可接受。然而，大家都聽過「壓垮駱駝的最後一根稻草」是怎麼回事！