從現有的狀況和表態來看，拜登若連任總統，對他挑起教唆的烏克蘭戰爭，會採取擴大戰爭或繼續堅持拖垮俄羅斯的做法。特朗普若當選總統，則會以和談盡快結束戰爭。國際社會、聯合國、歐洲大多數國家、「全球南方」，大概都會支持特朗普的做法。當然，特朗普的做法是說起來容易，做起來很難的。

說起來容易，是因為只要特朗普一聲令下停止軍援，烏克蘭就一分鐘也打不下去，不能不談判或乾脆投降，結果不僅是烏克蘭有亡國之憂，更是美國大敗、西方大敗，這個大敗的直接責任人就是特朗普，如此他有甚麼好高興的？好炫耀的？他一上台就被釘在了歷史的恥辱柱上。這樣的事情，美國的帝國主義霸權集團、政治精英、軍工複合體能讓特朗普幹成嗎？這對商人出身的特朗普，是一筆多大的血本無歸、只賠無賺的買賣，因此全世界有理由相信，特朗普的「24小時和談止戰」論只是他的信口開河，是擠兌拜登打不贏這場戰爭、非常無能的競選語言，沒有人當真。

可是一旦當選，特朗普就不能不當真！因這是拜登政府給他留下的一個爛攤子，非要解決不可。首先，他要和俄羅斯談好停火的先決條件，莫斯科會提出一堆要達成目標、又好吃又好看的東西，特朗普的底線在哪裏？美國、歐洲、烏克蘭的底線在哪裏？特朗普能隨便答應嗎？能接受喪權辱國的東西嗎？能不討價還價嗎？這個討價還價會了無盡期。特朗普有這個耐性嗎？形勢的發展能讓他拖多久？對方條件的苛刻和屈辱性，會惹來多少強烈批評特朗普的聲音和力量阻止？特朗普受得了嗎？

大形勢是，美國的霸權已經大大衰落，已不能像從前那樣為所欲為，進退自如，老美強盛時，偶而「發慈悲」提出停火和談，對手會巴不得接招，現在不行了，它想停火，想退局，想談判，對手不會那麼容易放過它，用不了多久就有機會看到特朗普怎麼吃癟子，焦頭爛額也。