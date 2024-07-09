今年以來，香港零售業頻傳好消息，例如「個人遊」計劃擴大至59個城市、內地居民赴港購物免稅額連同於口岸免稅店購買免稅商品額度共1.5萬元人民幣、中央再贈送兩隻大熊貓給香港、政府將全年盛事項目加碼至210項等。但即使如此，香港5月零售銷售仍然按年下跌近12%，大行更預期6月跌幅將擴大至15%，反映香港零售業存在嚴重的結構性問題。

值得注意的是，主事官員在中央公布提高免稅額的派糖政策後，要求業界把握好今次的機會創新求變，令旅客滿意。言下之意，彷彿是覺得自己已經盡了責任，將個波踢給業界。我覺得這個態度不好。

隨着香港融入國家發展大局，內地開放更多「個人遊」城市是應有之義；之前內地居民的5,000元人民幣購物免稅額標準，早在1996年已設定，28年後的今天提高金額亦很正常。至於大熊貓，早年中央已先後兩次贈送大熊貓給香港，現在香港實現了「愛國者治港」，再送一對亦是意料中事。說這些不是說不用感謝中央，當然要感謝，但這些政策皆是中央順勢而為的惠港政策，並不是特區政府自己做了多了不起的事。港府不能將此當成自己的功勞。

坊間經常說政府搭台、業界唱戲。搭台就是要規劃、打造大型項目，如澳門氹仔近20年不斷填海，建設一個又一個度假村，新加坡聖淘沙賭場和環球影城也是政府規劃打造的大項目。舞台夠大，業界才有施展空間。與旅遊相關的公共服務亦是政府責任所在，例如深中通道剛開通，當地政府立刻在福田口岸開設免費巴士，直接邀請港人前往中山的購物區消遣，難怪港人北上消費熱情高漲。

香港零售業界當然要將產品和服務做好，但特區政府要做的事還很多，才能不負中央的期待。