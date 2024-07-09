沒有意外的英國大選結果，本來看似沒甚麼好說的。工黨一如所料取勝，取得約六成國會議席，保守黨席數則大減三分之二，令工黨在相隔14年後重新上台執政，黨魁施紀賢接替辛偉誠出任首相。勝負已分，工黨往後的外交和內政政策也預測過，但還有幾點值得一提。

其一是不少分析都指出，今次選舉實為保守黨的慘敗，而非工黨的大勝。工黨候選人在全國的得票率只得34%，據報是歷來最低得票的執政黨，但由於英國下議院選舉奉行贏家全取的單議席單票制，放大了工黨最終取得的議席數目。許多不滿保守黨14年來施政表現的選民，轉為投票給與工黨同屬左翼的自由民主黨或綠黨，立場偏右的原保守黨支持者則投了給右翼改革黨，令三者都取得歷來或近百年來最好的成績。

其二是保守黨雖然大敗，但也未去到面臨亡黨的階段。選前民調一度顯示保守黨的支持度被改革黨爬頭，但前者的得票率最後仍顯著高於後者，按議席計保守黨亦守住了100席的底線。更重要的是，盛傳勢危的幾位黨內核心人物例如辛偉誠、原財政大臣侯俊偉、前內政大臣柏斐文等，均以些微票數保住了原有議席，避過了在未來數年都無法在國會亮相發言，政治生涯可能從此玩完的危機，有助他們及整個保守黨東山再起。

最後，有評論引用歐盟以至美國的右傾趨勢，認為保守黨亦必須向右靠攏，否則遲早會被極右勢力取代。有關說法明顯言過其實，其一是相對於歐陸國家的民眾，英國人向來比較務實和虛偽，極右或極左思想的市場始終有限。其二是單議席單票制本身不利極端主張，這亦是工黨近兩次勝選都要將立場向右轉的原因。如保守黨因一時的選舉失利而向極右傾斜，才是加快亡黨之舉。