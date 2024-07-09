美國總統拜登喺首場總統選舉電視辯論表現失準，民主黨人勸佢退選嘅風潮愈演愈烈。拜登雖然很努力試圖挽回外界對佢嘅信心，之但係上周五佢接受電視台訪問，聲音沙啞一臉倦容，依然答非所問，自稱「首個非裔副總統，曾與非裔總統共事」；而實情係其副手賀錦麗是首名非裔副總統，佢自己則在非裔總統奧巴馬任期內擔任副總統。依家拜登「搞到亂晒」，認知好差！難怪其健康情況再惹關注！

拜登縱然心口掛個「勇」字，揚言只有上帝才可以叫佢退選！然而，有時並非自己想做過河卒，就可以視死如歸勇往直前。呢，來自明尼蘇達州眾議員克雷格上周六要求拜登退選，係民主黨內第5名公開呼籲拜登退選嘅眾議員，她指自己非常敬重拜登，但鑑於拜登嘅辯論表現，加上事後未能作出有力回應，無法有效打贏選戰，呼籲佢放棄連任，畀民主黨新一代領導層出選。此外，民主黨全國委員會嘅佛羅里達州成員克倫德寧周日亦於社交平台，促請拜登退選，改由副總統賀錦麗參選。

美媒亦報道，民主黨金主及重要盟友團體嘅聊天群組中，近日出現一份匿名文件，詳細說明為何支持賀錦麗取代拜登及相關競選計劃，並討論賀錦麗取代拜登參選後嘅可能副手人選。再講，美國聯邦參眾兩院議員周一結束休假，是6月27日大選辯論以來，首次重回國會聚首，料將加重要求拜登退選嘅壓力。

值得注意的是，外國傳媒上周六亦報道，拜登的私人醫生曾在白宮與神經科醫生見面，再惹起拜登健康嘅關注。白宮訪客紀錄顯示，柏金遜病權威專家坎納德於去年8月以來，合共進入白宮8次。種種迹象都顯示，拜登退選壓力有增無減！