香港已踏入人口老化，近年經歷退休潮及移民潮等衝擊後，多個行業正面對人力短缺問題，各行各業都在搶人才或延後退休以補充勞動力。為解決人力資源不足問題，釋放婦女潛在勞動力正是其中一個可行方向。筆者作為所屬政黨的婦女事務委員會主席，日前聯同立法會議員和多位業界及學界代表舉行研討會，探討有關議題。

香港基層婦女往往受制於傳統家庭觀念，不少因家庭原因而需提早離開職場，儘管有重返職場意願，但卻要面對家庭照顧責任的負擔。對於希望重回職場同時兼顧家庭的婦女，在缺乏選擇下，她們多數只能從事兼職或零散工，而相較全職工作，其收入較少且不穩定，亦沒有事業階梯可言。讓婦女能有一份配合她們兼顧家庭且收入穩定的工作，是目前釋放婦女勞動力的難題之一。

此外，香港社會普遍仍存在「男主外、女主內」觀念，婦女常因要照顧孩子及家庭而放棄事業，當孩子長大，她們想重回職場時卻非常困難。在釋放婦女勞動力問題上，現時政府並無積極推動協助婦女重投職場政策、託兒服務亦不足、家庭友善政策淪為口號、綜援政策對單親家庭僵化等問題長期未能解決，甚至令婦女到生育年齡時被迫要面對選擇工作或家庭的「十字路口」，更影響部分婦女不願意生育。

根據統計處數字，2018至2022年，香港勞動人口減少約22萬人，佔總勞動人口的5.5%。同時，15至64歲香港女性的勞動人口參與率於2021年為61.8%，比同齡的香港男性（80.1%）低，亦遠低於一些較着重婦女就業的國家，如冰島、加拿大、澳洲、日本等。

不少研究指出，難以兼顧事業及家庭和照顧兒童、長者是其中一個影響香港婦女就業的主因。調查指，最年幼的子女年齡愈大，受訪者有全職工作的比例愈高。最年幼子女是6至8歲的，只有9.2%有全職工作，但最年幼子女是12至14歲的受訪者，就有28.9%有全職工作；另外亦有訪問資料顯示，有多達七成的受訪媽媽都希望工作，只是未能找到合適的上班時間。

為釋放婦女勞動力，政府應為離開職場一段時間後且有需要的婦女提供技能培訓援助和職業發展機會，以及提供就業配對服務。同時，為將婦女從照顧者角色中解放，政府應增加更多社區託兒、照顧長者服務，如可在更多公共服務設施及政府大樓內提供託兒服務；亦可研究把現行的「外傭護老培訓試驗計劃」，拓展到嬰幼兒照顧，紓緩在職母親壓力；政府及商界亦應提供誘因，鼓勵企業為員工提供培訓假、育嬰假、照顧家庭假等家庭友善措施。

過往婦女相關政策政出多門，欠缺統籌，期望今年上任的婦女事務專員可統籌各部門協作，並研究採納上述多項建議，為促進婦女就業提供更多有利政策及措施，並為女性重返職場提供更多支援，以釋放婦女潛在勞動力。