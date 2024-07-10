娛圈單打：男神竟是多仔公　三年抱兩好輕鬆

恭喜韓流男神宋仲基！舊年6月先至宣布喜獲麟兒，眨吓眼啫，又被爆料即將再為人父。韓媒報道，宋仲基嘅前英國女星老婆Katy再度懷孕，男神迅速承認喜訊，事務所則以演員私事為由，拒絕透露預產期。Anyway，三年抱兩話咁快達標，真係人間美事呀！

又估唔到Katy咁好生養。呢位前英國女星都有39歲，稱得上高齡產婦，可能正正係呢個原因，不如盡快生多個早啲收工！外界更意想不到嘅係，呢位洋妞思想原來咁傳統，婚後甘願充當成功男人背後嘅女人，專心相夫教子。

結婚以來，宋仲基表現得落落大方，從不隱瞞有另一半，家庭生活則刻意低調。儘管唔少粉絲都曾野生捕獲宋氏夫婦推着BB車、一家三口呢度去嗰度去，男神仲來者不拒，對於粉絲要求合照無任歡迎，但就好強調唔好影到太太同BB，貫徹男神保護家人的低調作風。

即將第二次做爸爸，粉絲都好替宋仲基高興，畢竟男神講過，大紅大紫並非其人生最高目標，結婚生仔組織幸福家庭才是。由此亦可證明，佢同老婆非常恩愛！你知啦，三年抱兩並唔容易，必須有心有力，晚晚勤力「造人」，少啲精力都應付唔到！當然，兩公婆基因優良，經濟條件又高人一等，咁優質，梗係唔怕生多幾個！

這又不禁令人想起宋仲基同前妻宋慧喬嘅一段舊情。當年金童玉女結婚哄動全球，點知婚姻兩年貨仔玩完。如今事過境遷，從男方密密生仔、女方事業再創高峰觀之，二人各走各路，肯定並非有甚麼第三者，而似係喬妹唔想做生仔機器多啲！