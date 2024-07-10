正論：Ⅲ級淫片勿姑息　除惡務盡要狠快

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，東方傳媒機構（下稱「東方」）多次作出檢舉及投訴，其中於6月21日及6月28日（第21及22度檢舉）共舉報10條影片，淫褻物品審裁處昨日公告全暫評為第Ⅱ類不雅物品。東方大早已經指出，作為評審淫褻物品的官員，若然本身戴有「有色眼鏡」，對「春色無邊鹽醃眼」的淫片自然未能持平公正去對待所評的機構和刊物。如此無規無矩，歪風淫氣日積月累下去，整個社會便會暴露出不同病態，風化案層出不窮，像日前有手抱嬰兒的少婦遭𠝹刀色魔推入屋企圖強姦、有女學生在公眾地方被人從後箍頸企圖不軌等，正正敲響社會面臨禮崩樂壞，以至於失範！

東方6月21日檢舉的5條影片，包括男女在床上交歡後，女子長指甲劃破男方的肚皮並沾滿鮮血，更將染血手指放進口中舔，其後更作狀殺死男方，影片充斥暴力和變態。其餘如全裸女模特兒在床上做出各種撩人姿態如裸露乳房；又如金髮女郎不但全程展露乳房，部分鏡頭亦見下體，男攝影師近距離拍攝，讓人想入非非。

至於6月28日的5條影片，更集色情、暴力、虐待，甚至變態於一身。以首條影片為例：講述一個年長女畫家以紅色顏料繪人像畫，年輕女子邀請女畫家觀看她的行為藝術，竟是脫至全裸並躺在一個浴缸上，再插入輸血管，將她的血液連接至浴缸的水龍頭開關；女畫家開啟水龍頭後，鮮血滴在年輕女子的胴體上形成「浴血」；其後女子與女畫家互相親吻，女畫家再將女子迷暈並抽取她的血。原來女畫家所用的紅色顏料，是抽取真實人類的血而成，電影末段她更把新鮮的血塗在自己身上，令人看後感到心寒。整段影片拆穿無非藉着所謂「行為藝術」，盡情宣淫販賤，還加上同性愛、暴力、色情等元素，無論從哪一個角度看，明顯已超出底線，可是評審員仍覺得只是「不雅」！不能不令人懷疑是姑息養奸，甚至懼洋不敢執法！

其實，意識不良、有關色情大膽的影片觸目皆是：有講述殘疾女子與一名為她做物理治療的黑人男子發生關係，兩人「玉帛相見」，有大膽的露乳床上交歡戲份；最後一段影片講述一對年輕情侶愛得瘋癡，包括床上交歡及脫至全裸一起跳河。要言之，就是交歡性愛、脫光光露乳房下體！看官，試問如此接近AV的片段，加上血腥、暴力甚至迹近變態的影片，仍不會被評Ⅲ級而予以重罰，怎不令社會淫風盛而道德廢？

有議員就話，早前東方投訴的100條影片有13條被下架，可見當局確實有行動，但質疑下架速度慢，認為可以做得更快更好，數字比例應該更高；議員指會觀察一段時間，若沒有改善，不排除有下階段跟進。事實上，東方動用龐大人力物力資源，從今年年初起鍥而不捨一次又一次分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉及投訴，無非深信除惡要務盡，對付Google和YouTube，切不能和稀泥，要有焚林而獵的精神，絕不可姑息養「淫」，令盛事之都的香港淪為鹹到出汁的鹹港！