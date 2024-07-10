世界視線：法左中擊敗極右　包容妥協尋發展

法國國民議會選舉第二輪投票周日晚結束，逾2,886萬選民參與這場歷史性選舉，投票率高達66%，比兩年前的國民議會選舉次輪投票率更高出約20個百分點，反映法國政治意識形態鬥爭的激烈。最終左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲得約182席，成績最好；法國總統馬克龍領導的中間派陣營「同在」（Ensemble）排第二獲得約168席；以「國民聯盟」（RN）為主的極右翼聯盟在首輪得票率高踞第一，但決選卻被擠落第三僅得約143席。

法國左翼勢力迅速及果斷地放棄派別政見分歧，在馬克龍解散國會重選當下組成「新人民陣線」，更在第一輪選舉後比中間派聯盟更全面地策動200多個在初選中排第三、第四的候選人主動退選，轉為支持最有機會當選的非極右候選人，此舉起了積極進取及無私的政治示範作用，進一步鼓舞更多群眾支持。以初選左派和中間派分別得到約28%及約20%得票率，團結起來自然可壓倒約33%得票率的極右勢力。

「國民聯盟」落敗後，領袖巴爾代拉指摘：「總統馬克龍及總理阿塔爾勾搭極左組成不榮譽的結盟，以及危險的選舉策略布局」，導致極右的敗選。這是極欠政治風度的晦氣發言，無法遮掩他們的極右政治意識形態雖然正在抬頭，但卻遠離過半數支持、被孤立、只能被排斥而無法結盟。

今次馬克龍解散國會重選可謂成功和失敗參半，成功在擊碎了極右派掌管國會的美夢，但失敗之處是斷送了原本復興黨控制的國會，走上艱難的重新組織掌管國家行政團隊之路。困難的焦點在於極左翼「不屈的法蘭西」領導梅朗雄在政治立場上，跟社會黨及中間派聯盟有很大差異，梅朗雄曾大力批評以色列入侵加薩卻被標籤是反猶太，他更反對北約援烏及對中國親善。此外，「新人民陣線」普遍政策上要求政府撤銷提高退休年齡計劃，並建議提高所得稅的累進方式及恢復徵收金融財富稅以增加福利開支，這些會是跟中間派聯盟聯合組閣的妥協難題。

今次左中結盟的勝利，說明法國背負殖民地歷史的社會、政治和文化，已經演變成多種族及多元化，任何可駕馭一切的單一政治意識形態，難有生存空間，政黨只有包容、找尋政治妥協才能找到政黨及國家發展之道。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻