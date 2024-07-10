曾幾何時，香港既是國際金融中心，也是國際航運中心，貨櫃吞吐量長期穩居全球第一位。而今天，金融中心招牌固然搖搖欲墜，航運中心也已名不副實，在全球港口排名中竟然跌出10大，全球航運聯盟甚至逐漸把香港從遠洋航線港口中剔除。這正是「逆水行舟，不進則退」的道理，香港不思進取，一味吃老本，不衰落才怪。

香港航運中心地位不保，有人歸咎於內地經濟持續高速發展，貨物毋須再依賴香港中轉，改由內地碼頭直接進出口。這當然是其中一個原因，但主要還是香港自身的問題。內地不僅經濟高速增長，港口設施更是日新月異，自從2016年廈門港口率先實現全自動化操作，目前全國已建成20多座智能化和自動化集裝箱碼頭，整個生產作業過程行雲流水，碼頭幾乎「空無一人」。反觀香港港口設施數十年如一日，至今還是依靠人手操作，成本和效率都無法與內地港口相提並論。

立法會近日通過一項議案，指鑑於香港與周邊港口的同質化競爭日趨激烈，主張由香港牽頭與大灣區港口城市共組「組合港」以提升競爭力。理想很豐滿，現實很骨感，香港港口競爭力已明顯不如內地港口，憑甚麼牽頭成立「組合港」？尤其是深中通道開通後，大灣區交通更加方便快捷，香港港口的重要性只會進一步削弱。

一葉知秋，航運業的困境，正是香港整體競爭力每況愈下的縮影。過去作為中國通往世界的唯一窗口和橋樑，香港曾是製造業中心和轉口貿易中心，因此贏得世界第一港口美譽，曾連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排名第一。可惜好景不常，隨着內地改革開放，香港的窗口和橋樑角色弱化，優勢漸失，製造業空洞化，經濟結構單調，物流業風光不再，航運業自然沒運行。

其實，香港並非沒有機會翻身。近年香港管理的資產規模不減反增，絕大部分來自香港以外的投資者，一直穩坐亞洲區第二大私募基金管理中心的地位，僅次於龐大的內地市場，可見香港金融基礎雄厚，對外地投資者仍有相當大的吸引力，關鍵在於能不能留客。有些香港人總是有一種莫名其妙的優越感，對內地崛起不屑一顧，歧視內地同胞的現象比比皆是，特別是一些服務行業，服務質量和態度早已備受詬病，卻一直沒有改善，香港沉淪又能怪誰？