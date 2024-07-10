法國總統馬克龍「政治豪賭」解散國會重選，第一輪投票中，極右政黨國民聯盟大勝，外界都相信法國將迎來變天之際，第二輪投票卻出乎意料地扭轉形勢，由左翼新人民陣線取得182席、馬克龍的中間派聯盟獲168席，國民聯盟跌落第三。是次選舉結果反映馬克龍的「聯左抗右」策略成功，惟沒有一個政黨能取得過半議席，形成懸峙國會，馬克龍施政肯定備受掣肘。

馬克龍在首輪投票嘗到敗績後，隨即諗計翻身，以復興黨為首的中間派執政聯盟和左翼聯盟新人民陣線，共有超過223名候選人宣布退出第二輪投票，務求集中資源對抗右翼，以防互相𠝹票。

事實證明策略成功，惟現在第一大黨並非中間派執政黨，而是新人民陣線，對方已明言馬克龍必須承認落敗，拒組聯合政府，領袖梅朗雄極可能成為新總理。儘管馬克龍拒絕現總理阿塔爾的辭呈，但恐怕遲早也要接受現實，其總統權力勢被削弱。

左翼跟中間派最明顯的不同是反對以巴戰爭，要求即時停火並承認巴勒斯坦國；另外，左翼支持福利政策，反對馬克龍的退休改革及要求提高最低工資等。由此可見，聯左抗右只是權宜之計，只為阻止極端右翼執政，尤其法國有色人種、回教徒不在少數，右翼一旦上台，勢必加劇排斥和歧視，為了保障自己利益，即使極左和中間派未必盡如人意，還是先團結擊退右翼再算。惟當一切塵埃落定，左翼和中間派的分歧便會顯現，馬克龍的財政政策不可能輕易被通過，猶如跛腳鴨。

再說，右翼得勢已成潮流，看意大利、匈牙利、荷蘭都是由右翼上台執政，德國也是右翼愈來愈吃重，即使法國「力保不失」，歐盟亦必面臨衝擊。