大約10年前，筆者曾勸一位好友學習駕駛，但這位仁兄很有遠見，說這年頭學駕車或許是多餘的，全球很快會進入自動駕駛的世代。事實上，人工智能駕駛的發展速度，遠比很多人想像中快，如今美國和中國已經有多個城市，提供人工智能出租車的服務，而且效果良好，乘客滿意度極高。

以中國為例，人工智能出租車的意外率，大抵是人手駕駛的7%，世界終於進入電腦比人腦可靠的年代。人工智能汽車非但會讓不少司機失業，甚至會改變汽車保險行業的生態，日後交通意外的比率肯定大幅度下降，保費要相應下調，該行業或許會變得無利可圖。

早陣子，香港的士行業曾大為苦惱，因為很難找到保險公司願意承保，後來須政府介入協調，才能解決問題。本地的士意外率高，保險公司經常要做賠本生意，人家自然不欲沾手。假如將來香港開放了人工智能駕駛，的士業肯定會有另一番天地。

世界不斷進步，工種也推陳出新，踏入人工智能年代，很多汽車司機的工作可能被淘汰，但這是社會發展的必然規律，就如早年世界跨進汽車時代，當時很多轎伕和三輪車伕都要失業。今日當司機的朋友，確實須有心理準備，更該為工作轉型早作計劃。

駕駛這項活動不可能完全消失，時至今日，仍有很多人會學習騎馬。在現代社會，騎馬是不少中產以至富人消閒的玩意，將來駕車恐怕也是如此。你如懂得駕駛，這技能肯定不會白學，說不定30年後，教車就像教騎馬一樣，是一個收入豐厚的職業。到時候，很多富人子弟在周末都要找師傅學駕駛，每小時學費嘛，哈哈！可能高達港幣二、三千元。