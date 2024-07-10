古希臘奧運會有一項「握手言和」的傳統，叫作神聖休戰公約，規定城邦之間在奧運會期間必須停止戰爭。這公約後來成為了現代奧運會的神聖原則，象徵大家對和平的追求。不過從歷史的發展來看，「奧林匹克休戰」實在太過理想化，俄羅斯就曾在2008年北京奧運會開幕的當天悍然出兵格魯吉亞。

當然，這不意味着西方就是站在正義的一邊。國際奧委會要求俄羅斯運動員今年必須以中立身份而不是俄羅斯國家運動員的名義參加巴黎奧運會，明眼人一看就知道是針對俄軍攻打烏克蘭。但對於以色列出兵加薩，國際奧委會卻隻字不提，顯然是為了討好美國。這也反映出受歐美影響的國際奧委會充斥雙重標準，難怪法國提出俄烏兩國在巴黎奧運會期間休戰的倡議無果。

事實上，國際奧委會一向主張奧運會只是純粹的體育盛會，不應該攙和任何政治的元素，但在現實中奧運會卻一直被各國視為開展政治活動的平台。在奧運會前夕，各國之間已經在體育外衣的包裝下進行隱形的政治鬥爭。奧運會舉行期間，關係欠佳的國家更在這個沒有硝煙的戰場上，通過不同形式令國家間的政治紛爭展現得淋漓盡致。

比如自1952年前蘇聯參加赫爾辛基奧運起，奧運就成為美蘇兩大陣營政治角逐的舞台。兩國不僅在金牌和團體總分爭奪激烈，甚至抵制對方舉辦的奧運，使1980年、1984年兩屆奧運殘缺不全。

奧運是世界上最大的體育盛會，每隔4年就把各國的頂尖運動員聚集一起，力圖通過促進相互了解，讓人類擁有和平的未來。可惜這理念一直未能達到。近年世界局勢動盪不安，民眾對奧運會的關注度日益下降。今年的巴黎奧運會不如取消算了。