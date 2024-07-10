剛於上月宣誓就任，展開第三個任期的印度總理莫迪，首個重要外訪不是去近年愈趨密切的西方國家，以進一步加強雙方關係；也不是到邊境衝突日漸緊張的中國，去嘗試縮窄與鄰國的分歧；而是出訪近年因為俄烏戰事被美西方制裁，變得生人勿近的俄羅斯。

莫迪此行首先是要抗衡中國，讓近年與中國愈走愈近的俄羅斯總統普京，不要忘了印度這個冒起中的大國和兩國固有的良好關係。事實上，在俄烏戰事開打之前，俄國是印度的最大軍火供應商。戰爭爆發後，俄軍自己的軍火都不夠用，改為向印度大賣因美西方制裁而冧價的俄產石油，某程度支持了近年印度的高速經濟增長和低通脹環境。

莫迪本來有機會在早前哈薩克斯坦舉行的上海合作組織峰會與普京會面，但上合組織的主角是中國，印俄領導人會晤在國際社會的吸引力，肯定不及同一時間舉行中俄領導人會面，因此莫迪便以國內事務繁忙為由婉拒親赴峰會，改為等到現在獨自訪俄，以展示其獨特地位和影響力。

今次訪問也是為了抵銷美國對國際事務話語權的壟斷。美西方一直指控中國暗助俄羅斯延續俄烏戰事，但其實印度一直未有減少過與俄國經商，現在訪俄更是明目張膽，凸顯美西方的雙重標準。

再者，莫迪選擇出訪的時機也是計過度過，美國總統拜登正被黨友逼宮要求他退選、英國新任首相上台還不過幾天、法國政局在兩輪國會選舉投票後正陷入大混亂，還有歐盟輪任主席國匈牙利總理歐爾班日前才剛剛訪問過俄國，印度並非北約或西方一員，莫迪要訪俄大家也沒甚麼話好說。由此可見，莫迪絕非頭腦簡單的宗教狂熱分子，而是老謀深算的大國領袖，並不會被普京比下去。