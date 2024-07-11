一些中外歷史比較：中國先秦諸子時期，是地中海東部希臘、埃及等地由柏拉圖、亞里士多德等推行哲學、數學、天文學、醫學、地理以及文學、歌劇之時。東西交輝，卻沒有交流。秦毀非秦典籍，漢罷黜百家，獨尊儒術。但漢末佛教東傳，佛教夾雜印度教衝擊中國傳統思想。歐洲天主教興起，消滅非天主教的思想、典籍，甚至天主教教派林立，互相攻擊排斥。古希臘經典雖未毀，但藏而不用。歐洲進入游牧民族的文明黑暗期。中國的外族入侵，歸化於漢地文明，也在南方繼續傳承，未有如歐洲的覆滅，只是儒佛道合流。

唐代中國從印度取經，大興譯經之風，天可汗的體制廣招百族，吸納外族宗教、文化，中國文明大變。同時，在中東，伊斯蘭教的阿拉伯帝國崛起，無論黑衣、白衣大食，都興學倡文，推動科學、哲學等各種學問的發展，大量搜集翻譯古希臘經典，雜以阿拉伯、波斯、印度的科學與思想，隨伊斯蘭教擴展而傳播於地中海沿岸。一是循絲綢之路入意大利，另一是進入伊斯蘭教主政的西班牙，後者更成歐洲翻譯中心，阿拉伯的譯文彙集翻譯為拉丁文，傳播歐洲。二者一起促成文藝復興期。哲學、科學、數學、醫學等的古希臘經典，與阿拉伯的詮釋解說，成為歐洲幾百年學術教育的教材與基礎知識。由中東開啟的文藝復興期重塑歐洲文明，扭轉天主教會的專制封閉。

中國在唐之後，佛教仍主宰思想，宋明理學包含眾多佛教概念與原則。但雖有東林黨，復社與東南沿海的資本主義萌芽，徽商與倭寇海盜以及日本、墨西哥、玻利維亞白銀入華帶來貿易全球化，中國沒有如歐洲有文藝復興期，專制的明清皇朝沒有唐宋的開放與包容，還是頑強地抗拒世變。歐洲得力於各國分立，沒有大一統的政治阻壓。中國在乾嘉之後衰落，西方崛起，因由眾多，但思想多元化與一統化的差別，當是其中重要因素。

說中國的復興，不看歷史，不作中外比較，不易看出端倪。而西方之興在於中東之融合古希臘、阿拉伯、波斯、印度的科技與思想，融合包容是最重要的基礎。

今天中東雖經百年大亂，一旦和平，中東的文化文明，特別是伊朗、阿拉伯應可再創輝煌。中國復興，也應跨過西方文明，與中東文明合作，吸納它們寶貴的傳統和文化遺產。