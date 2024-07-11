誰都知道，特朗普想當美國總統的癮極大，百折不撓，這固然和他的野心報復有關，也和他的「東方帝王」思想有關，讓他當上總統就可以搞「家族統治」，乃至將國家最高權力在兒女親屬圈子裏承傳。

雖然美國玩的是民主選舉，表面上和「東方帝王」政治格格不入，但事實證明「民主政治」被政客、財團、寡頭操縱選票下，同樣可以達到「東方帝王」培養和指定「接班人」、「繼位者」的效果，它們的「權力機制」有異曲同工之妙。

建國才200多年的美國已有不少「政治權貴家族」，通過金權和選舉「子承父業」，「一家大小」走向權力巔峰，這是有歷史傳統的。據載「第一屆美國國會中，幾乎一半的當選代表與血親一起任職」，「自1789年以來，已有近400對夫婦和190多對兄弟姊妹在國會任職，超過700個家庭擁有兩名或以上國會議員」。

美國有這樣「光榮的政治傳統」、「前賢輩出」，看在特朗普眼裏怎能不勝仰慕？自己當上總統後要「帶挈全家」，要將權力傳於血親。特朗普出任總統期間，就任命女兒伊萬卡為白宮顧問，任命女婿為高級顧問、美國創新辦公室主任，當時這位「第一女兒」和女婿都被輿論猜測，有機會成為特朗普的接班人，今後競選總統。

現在，特朗普失去總統寶座後又捲土重來，他還沒選上總統，就已被輿情關注他的家族何人會繼承他的「政治衣鉢」。較早時一段視頻播出，網友問：「你有一個美好的家庭，尤其是兒子巴倫的受歡迎程度愈來愈高，你對他有甚麼期望？」特朗普答：「我的妻子會很高興。」有人喊：「未來的總統？」特朗普答：「我不知道，他現在做得很好，成績很好，很快就要上大學了……」巴倫是特朗普第三任妻子的幼子，今年18歲，他11歲時在白宮生活了幾年，已展現出了對政治感興趣，據稱身高超過兩米的巴倫，舉手投足都有特朗普的影子。哈哈，真命天子乎？