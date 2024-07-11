一連三天的北約峰會於美國華盛頓登場，澳洲總理阿爾巴內塞破天荒不出席，改派副總理兼國防部長做代表。今年是北約成立75周年，東道主美國極為重視是次峰會，阿爾巴內塞如此不畀面，引發外界議論紛紛。

當然，表面原因是拜登不與阿爾巴內塞在峰會前舉行雙邊會談，加上國內經濟民生問題需要他親自處理，故索性缺席，但更深層原因，恐怕是今屆北約峰會已淪為「食之無味」的雞肋，皆因以美國為首的主要西方國家領導人都面臨下台。澳洲明年大選，阿爾巴內塞與其跟過氣領袖一起噴口水，不如專注國內事務爭取連任。

君不見，拜登能否繼續參選總統也成疑問。黨內逼宮愈來愈烈，儘管他揚言上帝才能叫他退選，但形勢比人強，不管是特朗普勢盛，還是自己健康不爭氣，皆成為競逐連任的絆腳石；特朗普則向來不重視北約，甚至想退群。至於英國，換上工黨的施紀賢首次以英揆的身份出席峰會，新官上任三把火，但他接手的英國是個爛攤子，還會否如前任那樣義無反顧死跟拜登援烏，令人疑問。法國總統馬克龍也好不了多少，重選國會無法挽回頹勢，其領導的中間派執政黨無法取得最多議席，左派大勝，懸峙國會恐令馬克龍淪為跛腳鴨。不管他在北約峰會如何慷慨陳詞，也是底氣不足、死剩把口而已。德國總理紹爾茨同樣弱勢，國內經濟在G7之中敬陪末席，還奢言大力援烏，簡直就是打腫臉充胖子。

日本首相岸田文雄民望則再創新低，只餘下可憐的兩成七支持度；剛舉行的東京都議會補選，執政自民黨甚至在9個選區中僅獲兩席，被形容為「大慘敗」。一班失敗領袖齊集華盛頓吹水唔抹嘴，難怪澳洲總理拒絕浪費時間。