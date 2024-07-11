今日西方的民主社會讓人失望，是因為政治與選舉機制徒具軀殼，儼然已失去了精神、靈魂。今屆美國總統競選，參選人拜登和特朗普舉行了首場電視辯論，兩位老人家出場見面時並無握手，一個多小時的辯論結束後，二人離開，也沒有握手道別。世界上最具影響力的民主國家，兩個總統參選人就連基本的風度也沒有，彼此猶如仇人見面，這樣子的民主，可謂有名無實。

最近英國舉行大選，工黨領袖施紀賢成功入主唐寧街10號。特朗普跟施紀賢政治取向不同，一個極左，一個極右，可能是因為這個原因，特朗普竟然對施紀賢的當選態度漠然，就連一句禮貌式的祝賀也欠奉。

民主制度的可貴是在於和而不同，大家意見相左，也能互相尊重，我即使反對你的意見，也會誓死捍衞你的發言權。可惜到了今天，民主社會已然變質，變得最快，也變得最壞的，可能就是西方世界的老大哥美國。以今屆的拜、特之爭為例，表面上是公平的選舉，實際上殺機暗藏，論文明程度，可能還不如剛結束的伊朗總統大選。

伊朗被美西方視為邪惡軸心國，但伊國的選舉並不邪惡，候選人即使落敗，日子仍可如常過下去。美國的總統選舉卻不同，拜特二人所爭者不獨是選票，也是為往後日子的穩定和安全而爭。特朗普若敗選，拜登恐怕會在明處暗處，繼續利用法律作為武器追殺對方。同樣道理，特朗普一旦當選，很可能也會「以彼之道，還施彼身」，指示法律部門狙擊拜登，讓他無法安享晚年。正因如此，拜登幾乎要將今次選舉視作生死之戰，即使有鋪天蓋地的聲音，因他年邁而勸他放棄競選，拜老頭始終不肯也不敢答允。