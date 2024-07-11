為了一掃之前在辯論中的差勁表現所帶來的退選陰霾，拜登在北約峰會開幕發表鏗鏘有力的演說，宣稱北約比以往都更加強大，還誓言美國將聯同德國、意大利、荷蘭及羅馬尼亞，於未來幾個月內向烏克蘭提供更多防空系統，有信心幫助烏國阻止普京的攻勢。

拜登稱，1949年北約成立時有12個盟國，現已增至32個，而2020年僅有9個北約國家將超過GDP 2%的預算用於國防，現在卻有23個成員國這樣做，藉此展現北約在軍事武力上的投注。而他真正想要凸顯的，恐怕是對比共和黨特朗普的「交易式的孤立主義」，民主黨拜登所領導的美國才是貨真價實的北約盟主，能帶領北約國家對抗俄羅斯。

雖然各方對拜登的演說評價都不差，但民主黨內「換登」氛圍依舊濃厚，愈來愈多的媒體、金主與黨內同志表態，認為拜登不該繼續參選。為此，拜登甚至主動Call-in晨間節目，嗆聲如果有任何人認為他不應選下去，那就站出來挑戰他，讓民主黨全國黨代表來做決定！他對民主黨內的所謂「菁英」感到失望，強調自己不會去任何地方，會繼續選下去！

但即使改變策略主動出擊，拜登卻沒辦法扭轉一個根本問題，就是如何解除美國民眾對他可能突然「失能」的疑慮。日前才有消息傳出，柏金遜症權威專家坎納德，從去年8月起8度會見拜登的醫師奧康納，讓拜登是否罹患柏金遜症的傳言甚囂塵上。拜登在專訪時拒絕認知測驗，更令人聯想他是否早知自己的病情，卻刻意隱瞞堅持參選到底？

總而言之，北約峰會開幕的好表現，並不能扭轉拜登的頹勢，想要繼續參選到底，拜登只有使出令人意想不到的大招，才能反敗為勝。