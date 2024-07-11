亞洲遠離歐洲，兩地根本風馬牛不相及，可是正在美國舉行的北約峰會，竟然邀請了新西蘭、澳洲、日本和南韓參加，不消說，就是意圖加強與亞太夥伴合作，把北約的影響力擴展到亞洲以圍堵中國。

其實美國不僅在歐洲成立了北約，1955年也在亞洲創辦過一個亞洲版北約──東南亞條約組織。東約同樣是地區性集體軍事組織，旨在牽制亞洲共產主義勢力擴張，說白了就是要對付中國。

諷刺的是，當年的東約以「東南亞」命名，8個成員國之中只有泰國和菲律賓位於東南亞，其他東南亞國家皆選擇不加入，理由不一，但有一個原因是中國不是進攻性國家，各國無意主動去挑釁北京。眼看人單勢孤，美國就把澳洲、法國、新西蘭、巴基斯坦、英國拉到東約湊數。不過，由於沒有針對性的對象，東約最終隨着多個成員國先後「退群」而於1977年解散。

今天的世界與幾十年前的世界驚人地相似。如今美國企圖再次打造亞洲版北約，同樣是要牽制中國，可是中國儘管國力不斷壯大，多年來的對外政策始終是以睦鄰友好為基調。其中一個例子，是中國作為全球100多個國家和地區的最大貿易夥伴，已成為國際經貿圈不可割捨的一環。北京積極與東盟國家拓展經貿關係，促進當地經濟發展，大部分東南亞國家都無意與中國為敵。

唯獨菲律賓與日本、澳洲等，出於價值觀上的分歧以及迎合美國，對中國崛起作出了「威脅」的解讀。但別忘了中美既有衝突，也有合作，華府隨時會因本國利益而拋棄盟國。菲律賓一直幻想借助外力挑戰中國的核心利益，硬是要將美國拉進來，支持自己與中國在南海的衝突，必然要吃大虧。