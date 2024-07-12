世界視線：美國國力走下坡　例外主義不靈光

美國在蘇聯解體之後成為世界唯一霸權，建立了在聯合國憲章以外、所謂的「基於規則的國際秩序」（rules-based international order）。這個秩序最大的特色，是美國會推行，但自己卻不必遵守規則，目的很清楚，就是美國可以不受聯合國憲章制約，美國是國際法則上的一個例外，簡稱「美國例外主義」（American Exceptionalism）。

最明顯的例子，是美國可以入侵伊拉克、阿富汗、利比亞，支持以色列多年的殖民擴張，但反對哈馬斯去年10月對以色列的襲擊報復。美國聯同北約轟炸南斯拉夫，支持其國境內科索沃人民選擇獨立，卻又聯同北約於2014年顛覆推翻親俄的烏克蘭政府，建立親西方的烏政府，支持襲擊烏東及選擇脫烏入俄的克里米亞，更在2022年2月俄羅斯向烏克蘭發動「特別軍事行動」後，全力支持烏國做戰爭代理人，以期軍事上削弱俄羅斯。美國更策動西方盟友經濟制裁任何「不聽話」的國家。

如今「美國例外主義」步入黃昏，無論對中國或俄羅斯的經濟制裁都失效；俄烏戰爭揭示北約及其盟友軍工產業昂貴落後；美國債務超過34萬億美元，還在加速擴大，致使國家基建落後，社會貧窮，毒品及暴力問題嚴重；歐洲盟國親美導致通脹嚴重、經濟衰退以及政治撕裂，歐洲、非洲、拉美及亞洲的反美聲浪高漲；按購買力平價計算，七國集團（G7）佔世界GDP的比重已被金磚國家超過，美國失去對全球發號施令的實力和威信。

11月總統選舉之後，美國只會有兩種形式的「孤立主義」末路。特朗普所代表的是主動孤立主義，這和第一次世界大戰後，美國因參戰死了十多萬人，經濟消耗龐大相似，不再情願為歐洲政治作犧牲。特朗普明顯會先解決俄烏戰爭，以及催逼歐洲、日本、南韓增加軍費開支，美國甚至會退出北約，以期養足經濟及軍事實力來對付中國。

而拜登政府代表的美國傳統鷹派，則仍會堅持「美國例外主義」，務求每戰必勝；除非形勢所迫，否則是不會放棄支持以色列，仍會繼續援助烏克蘭，務求消耗甚至解體俄羅斯；更要在亞太加強與日本、南韓、印度、菲律賓、澳洲、新西蘭等合作，甚至拉攏北約到東亞及台海圍堵中、俄。問題是，美國是否還有足夠的軍事及經濟實力作號召？如果沒有，則只會被全面孤立。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻