產評：美減息正在倒數　全球資產大轉向

美國11月舉行大選，此前市場預期年中將迎來美息調降的時點，可實際上卻比預期來得遲。對聯儲局而言，所謂的貨幣政策獨立性，似乎只是節操牌匾上的大字，實際上民主黨在促勿維持高息太久，共和黨則警告勿太快啟動減息，結果就是拖得就拖，即所謂讓有更多數據支持行動為止。不過，從近期美國消費信心、就業市場和通脹數據的變化，相信啟動減息周期的時點還是在一步步走近，只是此前美股已率先不斷破頂，會否先行透支牛市力量，不得而知，更得提防複雜多變的地緣政治因素，令美元走勢再次出人意表。

近期聯儲局主席鮑威爾的口風可見，已從早前專注於全力對抗通脹，轉變為同時密切留意勞動力市場降溫的問題，明言減息「太晚或太少或過度削弱經濟活動和就業」，不用等到實現2%政策通脹目標才能啟動減息云云。而從昨日公布的最新物價數據顯示，通脹表現低於市場預期，頓令9月啟動減息周期的可能性增加，市場為之亢奮，除美股繼續向好外，金價、加密貨幣都即時展現升勢。

事實上，觀其他市場，諸如歐洲及加拿大已因應本身的情況率先啟動減息，變相也為聯儲局減息添壓。再講，目前，美國過去3個月失業率均值與過去12個月低點間差距有所擴大，距離觸發衰退警號的水平僅一步之遙，年內聯儲局啟動減息時點愈來愈近，不缺理據。

今年以來，全球資產價格都在等待美國減息引爆大牛市，只是上半年都在「食白果」，企業繼續捱貴息。不過，美股靠少數重磅科技股支持而反覆創新高，是否已先行透支了升勢，到真正減息，是見頂回落抑或能令大牛市錦上添花？其他非美股市又會否受惠資金重新流入風險資產而跑出，種種推算都不缺原因，只是世事如棋局局新，眼下的地緣政治局面與過去的利率周期環境不盡相同，考慮的因素複雜多變，投資者樂觀的同時，亦得保持謹慎。

理論上，若美國減息，美元回軟，是正路的推想。之不過，地緣政治風險的變化，卻令這具避險功能的國際儲備貨幣，分分鐘能逆宏觀因素而繼續偏強，並促使這期間一眾非美貨幣遇壓，各大央行被動地等待美息與美元走向明朗化。日本央行遲遲未有實現利率正常化，正是例子。若美國確認啟動減息周期，日本央行決心行事，日圓見底大逆轉，對全球股債市場而言，又勢必是一場資金大挪移的啟端。

近月，亞洲股市普遍衝高，包括日本、印度、台灣、新加坡股市亦然，獨中國及香港股市相對偏弱。到底美息走向漸趨明朗化，能否緩解人民幣貶值壓力，從而讓中國有更多財政與貨幣政策操作的空間，以刺激消費與投資，提振市場信心，實現全年經濟保五的目標，吸引資金大追落後，讓中國資產估值走出低谷？這一幕非完全不可期待，但實際上，圍繞中美博弈、美國大選等的地緣政治風險因素揮之不去，會否繼續將中港排除於全球資本市場盛宴之外，從而令全球資產價格表現繼續走分化路線，中國又如何應對，得放長雙眼等着瞧。