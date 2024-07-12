美國總是喜歡將不友好或敵對的國家稱為「軸心」，如今中國被視為其最大競爭對手，自然成為軸心中的軸心。按照美國眾議院議長約翰遜的說法，中國正領導俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉等國家組成的「軸心」，對全球和平構成最大威脅，美國必須全力應對。如何應對？他提出由三部分組成的外交政策框架，包括加強美國國內實力、威懾美國敵人、強化美國在全球的聯盟。聽起來氣勢洶洶，實際上心虛膽怯，所謂強化全球聯盟，說白了就是拉幫結派，企圖靠人多勢眾壯膽。

老實說，如果中國真的與俄羅斯、伊朗等國結成軸心，不管美國如何拉幫結派，也未必是對手。美國聯合整個西方陣營尚且無法擊敗俄羅斯，更別說要跟中俄伊對抗。約翰遜揚言美國要確保和挽救供應鏈，恢復國內製造和建造能力，同時保護美軍免於再次被削減。但問題是，美國製造業早已空洞化，工業產值只有中國的三分之一，如何挽救供應鏈？中國單是造船能力就是美國的232倍，如此懸殊的差距，豈是美國政客大聲疾呼所能改變。

舉個例子，美軍「斯滕尼斯」號航母幾年前已進廠維修，本來計劃用時4年3個月，最近又宣布延長14個月，合起來就是5年5個月。在此之前，另一艘航母「喬治華盛頓」號更是耗時5年10個月維修。原因何在？美國工業水平特別是造船業能力下降也。所以，別看美軍擁有11艘航母，其實可以第一時間派上戰場的也許還沒有一半，這正是美國始終不敢與大國正面衝突的主要原因。

最諷刺的是，美國國會多年前已通過一項議案，禁止使用中國通訊技術和設備，但時至今天，美國軍方仍高度依賴中國相關產品，其中空軍對華依賴程度更是不降反升，升幅高達70%。老美也不得不慨嘆，永遠不可能把中國從美國的供應鏈中剝離出去。

美國也知道單憑自己的力量無法遏制中國，也無法跟中國比拼實力和耐力，只好拉攏盟友來彌補自身力量的不足，希望維持在全球事務的主導地位和霸權。可惜盟友未必都靠得住，除了幾個忠實附庸，其他國家都有自己的盤算，不可能所有事情都附從美國。尤其是當今歐洲右翼勢力崛起，本土主義盛行，美國發號施令已經不靈。約翰遜等華府政客對華政策歇斯底里，恰恰暴露內心焦慮惶恐。