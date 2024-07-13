正論：留港長者易抑鬱　孤立無助怎化解

時代在變，以前說「養兒防老」，說「父母在，不遠遊」，主因是古時交通沒有今日的發達，又沒有當今資訊科技的便利，去得遠，父母若然有急事或突然發生些難料的事情，沒有飛機也沒有手機，再回來時，分分鐘抱憾一生。然而，隨着近年港人移民不斷，不少長者成為「留港獨居長者」，日常起居飲食全靠自己，身體若然「硬淨」，少些病痛，那還不至於太淒涼，若然有甚麼頭暈身㷫，旁邊沒有個家人照顧，噓寒問暖，夕陽晚景，難免倍感無依孤寂，此亦人之常情。

有機構昨日發布一項調查報告，指移民潮近年雖有所減退，但調查發現逾四成留港長者（43.2%）已沒有子女在港，並有逾六成人（63%）的社交孤立屬「高風險」。繼去年4月發布的調查後，該機構於去年8月至今年5月進行「留港長者狀況及服務需要調查2024」，由社工以面談形式訪問135名55歲或以上的留港長者。結果發現幸福感較好的留港長者人數，由去年調查的約21.9%上升超過一倍至56.3%。

調查亦發現，社交孤立屬高風險的留港長者由去年近八成下降至約六成，有抑鬱傾向的留港長者則由去年的近七成減至近五成，兩者數字下跌後仍屬偏高。此外，約兩成半人表示生活重心在子女移民後有所轉變，涉及「情緒」、「生活模式」及「角色轉變」。當中有長者表示「擔心沒有依靠，連談心的朋友都移民」，亦有人指「沒有人陪飲茶，沒有人陪做義工」及「不捨得孫子們」。要言之，每個長者有自己的苦衷。

隨着本港人口老化，「以老護老」情況愈趨惡劣，過去不時發生這類因壓力爆煲的悲劇；如今又出現移民潮的長者問題。調查揭示「與移民子女聯絡頻率」對留港長者有關鍵影響，其中每星期最少與移民子女聯絡一次的長者普遍有較佳的幸福感。然而，他們主要依賴視像通訊與子女聯絡，但近半數人未能完全自行使用智能電話或沒有智能電話，令聯繫遠方子女更為困難。這方面，社署和各區的關愛隊應多加留意，宜直接轉介個案，才能更貼心有效支援長者。事實證明的確如此，根據調查，留港長者最需要的首5項服務為「參加中心活動」、「義工慰問及探訪」、「培養興趣」、「智能科技運用」及「家居維修」。服務處於去年8月開展「社區好幫手－支援留港長者服務計劃」，提供各類活動及上門服務，至今服務近1,400人次。

調查顯示計劃有顯著成效，逾半有抑鬱傾向的留港長者在參與計劃後轉為「抑鬱傾向並不明顯」；更有近七成幸福感較差的留港長者在參與計劃後轉為幸福感較好。有關機構的創作主任稱，除了協助留港長者的照顧需求，親友及社區人士也可多覺察其長者情況，如發現他們不再參與以往喜好活動、出現失眠、哭泣等問題，應該盡早陪同他們尋求專業人士的協助。事實上，香港安老政策仍落後，隨着人口老化及留港獨居長者大增，安老配套要足夠，政府除了加把勁，更應有新思維，為提升安老服務找尋新的破解之路，不要老是口惠而實不至，否則基層市民「壽則多辱」的噩夢揮之不去！