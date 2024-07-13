在特朗普參加大選、捲土重來之時，近日由特朗普政府時期多名高官，組成的「中國和新冠疫情無黨派委員會」撰寫的報告，又對中國翻舊帳，誣指中國引發了新冠疫情，造成了美國蒙受18萬億美元的損失，建議美國政府對中國政府採取法律行動。

這些特朗普時期的高官，包括前國家安全顧問奧布賴恩、前副國家安全顧問博明、美國疾控中心前主任雷德菲爾德等，該委員會的主席是前美國國家情報總監拉特克利夫，這些都是鷹派人物，他們和特朗普一道「捲土重來」，又要「搞搞震」，重施特朗普當年利用新冠疫情時的反華故技。

這份報告寫道，新冠疫情給美國民眾帶來一系列傷害，包括死亡、失去收入、慢性健康問題、心理健康問題、教育損失等；報告認為，中國政府和相關機構應為疫情賠償美國及其人民所受傷害，建議國會尋求方法擴大美國聯邦法庭的司法權，以通過美國民事訴訟讓中國的個人或機構負責；報告建議成立特別小組，幫助起訴中國政府的美國公民，這就是說要把美國的「民事訴訟法」在中國執行，管轄和起訴中國政府及「中國的個人和機構」。山姆大叔又在發幼稚可笑、狂得沒邊的白日夢！並煽動美國民眾對中國的仇恨。

就在這時，美國眾議院議長約翰遜叫囂，中國是對全球和平最大威脅，國會在本屆結束前，將通過一系列針對中國的立法措施，約翰遜還叫囂，會用盡一切手段對抗中國，將推動在國家安全、經濟、生物安全和貿易領域制訂抗華法案。上述由美國傳統基金會組建的委員會，撰寫「新冠疫情報告」提出的種種誣衊和惡招，正與約翰遜的「反華立法」相呼應，可見美國政府、國會、智庫，正在把持續7、8年的反華浪潮推向新的高潮。今次大選後，無論誰執政，美國的反華狂熱只會升溫，因民主黨、共和黨，拜登、特朗普，再怎麼爭只是社會內部矛盾，中美博弈則是國際敵我矛盾。