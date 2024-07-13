北約大鑼大鼓慶祝成立75周年，看似風光，其實難掩衰朽。美國總統拜登誇誇其談，聲稱1949年北約成立時有12個盟國，現已增至32個；2020年僅有9個北約國家將超過GDP 2%的預算用於國防，現在已有23個成員國這樣做，「就戰備程度而言，北約無人能超越」。拜老頭將北約擴張和軍費提升視為了不起的成就而自吹自擂，恰恰說明北約愈來愈好戰，愈來愈邪惡。

作為冷戰時期的產物，北約不但沒有隨着冷戰結束而壽終正寢，反而不斷擴張，甚至把手伸到亞太地區，這不是好戰又是甚麼？美西方把其他國家的合作稱為「邪惡軸心」，其實最邪惡的就是北約，打着「維護和平」的旗號，幹的全是煽風點火乃至殺人放火的勾當。

有人一語道破，北約只有不斷製造敵人，挑動戰爭，才能為自己續命。是的，北約已淪為徹頭徹尾的戰爭機器，更是美國維護霸權的工具，只有通過製造敵人、挑動戰爭，才能彰顯自身存在的價值。這些依附北約的國家，有的是心甘情願，有的是見風使舵，有的是迫於無奈，他們抱團取暖，以為可以獲得安全保障，殊不知被美國綁上戰車，成為大國博弈的犧牲品。尤其是俄烏戰爭中，歐洲國家出錢出人，結果甚麼也沒有得到，反而承受經濟衰退、通脹惡化、政治分裂的苦果。得益的只有美國，既進一步綁架了北約和歐盟，還發了不少戰爭財。

世界上沒有免費午餐，老美從來不會做賠本買賣，當然也不會為北約提供免費保護。特朗普執政時就一直催促北約成員國增加國防經費，否則安全只能自理，說白了就是收取保護費。這些國家明知被勒索，還要乖乖雙手奉上，既可笑，又可悲。不難預料，一旦特朗普再度上台，北約國家勢必還要大出血。試想想，如果把巨額軍費用來發展經濟、改善民生，歐洲何至於淪落到如此地步？

在美國操控之下，北約加緊擴張，除了針對俄羅斯，還把矛頭對準中國。這次峰會自然也離不開相關話題，其聯合聲明宣稱關注中國在網絡、太空、核武等方面的威脅，對跨大西洋安全構成有系統挑戰。實際上，當今世界所有威脅和挑戰都來自美國和北約，自己唯恐天下不亂，反而渲染中國威脅，正是典型的賊喊捉賊。慶父不死，魯難未已，北約不消失，世界永無寧日。