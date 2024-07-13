一班權位不穩的北約領導人齊集華盛頓並發表聯合宣言，有甚麼可觀性呢？宣言指出，烏克蘭與北約的互通性和政治一體化程度愈來愈高，正走上加入北約的「不可逆轉的道路」；另外，日本、南韓、澳洲、新西蘭首次加入北約宣言，直言中國已成為俄烏戰事推手，要求北京停止軍事援俄。

儘管美媒認為，這是迄今為止，北約表達把烏克蘭納入組織的最強音，但烏克蘭入約有時間表嗎？沒有；有路線圖嗎？也沒有，空擺高姿態而已，益發顯得北約無能又虛偽。北約成員國對烏克蘭提供巨額軍事援助，使錢如倒水，如今戰事未能取勝，只能硬着頭皮撐到底。何況美德兩國早已表明反對烏克蘭入約，不想跟俄羅斯全面開戰，所謂烏克蘭加入北約已有「不可逆轉的道路」，無非為了安撫澤連斯基，也好向其他棋子裝裝義氣樣子罷了。

沒有敵人就沒有存在價值，北約當初成立的目的，就是與華沙條約組織抗衡，當年視蘇聯為敵，蘇聯解體後就視俄羅斯為敵。如今中國崛起，美國為首的北約自然將矛頭轉向中國。北約東擴，連日韓澳紐都拉入其中，可見西方國家真的心急了，惟有拉幫結派一起壯膽。

北約成立以來，已不知發動過多少場戰爭，殺死了多少人命，中國卻從來沒有侵犯別國一寸領土，從來沒有發動過半場戰爭。北約可以援烏，為何中國就不能援俄？若中國任由北約打垮俄羅斯再集中精力對付自己，那才是最不合道理。

說到底，美國為了維護霸權，將中國妖魔化不足為奇，奇就奇在其亞洲盟友也要陪着美國發神經。中國一直以來強調和氣生財，日韓澳紐跟中國經貿關係密切，卻甘於被美國牽着鼻子走，簡直愚不可及。