世間沒有後悔藥，所以古訓有謂，做人做事落棋須沉穩，舉棋便不悔。美國從來不是一個好棋手，對華貿易戰打了5年，結果是傷在己身、傷在民身。最近英媒、美媒接連踢爆美國在對華貿易戰中輸得很慘。近來美國國防部也不遮掩了，媒體報道，五角大樓已向國會提出要求，要求國會豁免軍方執行對中國華為的制裁禁令，否則，美軍無零件可用。這不是威脅，而是末路狂號！

美媒本月3日報道，美國國防部所在的五角大樓向國會發出無奈要求，報道沒有點名國防部要求豁免的中國最大電訊供應商的名字，但言明美軍難以全面剔除這間電訊供應商的設施，因為找不到替代品，所以五角大樓要求國會豁免其受法案束縛。

沒有被點名的那家中國最大電訊供應商，無他，就是飽受美國打壓的華為，而美國國防部要求豁免的正是美國《2019年國防授權法》，該法案制裁華為5G及相關裝備，曾經這條法案如密不透風的大網，將華為摒除在美國之外，美國還上下其手在歐洲也如法炮製。

可是，從美國通過法案以來，華府幾乎每年都要悄悄拆網放魚，2020年特朗普在任總統時，美國政府已批准五角大樓可獲臨時豁免輸入華為的設備。此後幾年，年年均照貓畫虎，禁令是用來宣傳的，軍方卻不作聲地偷偷大買中國貨。軍方還做了一些掩護，外媒引述美國商務部提交國會的文件，軍方在今年撤銷了8項源自中國華為的出口許可，剔除一些涉及技術較低的組件，如平板電腦的觸控器及屏幕感測裝置等，以顯示五角大樓亦在減低對華為的依賴。實際上卻是對華為電訊產品選擇性依賴。

五角大樓官員其實心知肚明，華為在全球電訊設備市場佔比很大，美軍使用其設備多年，有些系統根本無可更改，也難以找到替代品。美國國防部一名前官員便曾說，「（美國）真的無法擺脫華為」。於是，美國政界與軍方過去幾年一直在尷尬地演戲，一邊是打壓中國，一邊是悄悄拿豁免令購買中國及華為的設備。

上月英國《經濟學人》刊登了一篇「America's assassination attempt on Huawei is backfiring」《美國圖截殺華為反生惡果》的文章，文中便談到美國對華為公司連下狠手幾年，華為雖一度受到重創，但今天華為反而更強大了。華為手機去年已突破晶片制裁，另闢蹊徑令美國科技界也震驚，文章認為，對美國來說，今天的華為比2018年更難應付了。

的確，華為自去年翻生之後，在中國手機市場極速重回首位，且華為一個又一個奇迹，已令美國難找可刁難華為的招數。

有智庫說，美國對華先後在貿易戰、科技戰吃了悶虧，無計可施下，會否提早發動僅餘的金融戰，中國不得不防，不過，美國要出此招，恐怕自損也不下八百。