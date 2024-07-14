世界視線：施紀賢背景複雜　怕又是華府棋子

英國大選工黨取得壓倒性勝利，黨魁施紀賢成為首相，入主唐寧街，然而，知情者陸續揭露此人錯綜複雜的政治背景。

有小道消息指出，施紀賢雖然曾是人權律師、英國刑事檢控專員，看似是人權捍衞者，但他更是和英國情報體系及美國政府組織關係密切的人物。他由2008年開始，曾多次以刑事檢控專員身份訪問華府高官，協助處理檢控維基解密創辦人阿桑奇，但事後聲稱會面紀錄全被銷毀，構成他灰色的政治色彩。

此外，施紀賢也是美國中央情報局（CIA）控制、美歐日「三極委員會」（Trilateral Commission）的成員，他與英國軍情五處及軍情六處交往頻密，有傳在CIA、英國情報體系及主流媒體協助下，抹黑強調維護工人權益的工黨前黨魁郝爾彬，使他於2019年的大選落敗，結果施紀賢接任黨魁。

英國的選舉制度，是個別選區得票最多就全贏，工黨今次大選得票率只有約34%，遠遠不及保守黨（24%）、英國改革黨（14%）、自由民主黨（12%）加起來的得票，卻取得約65%議席，其實只算是少數黨執政。而且工黨今次大選得票只有970多萬票，比2019年大選時的1,029萬票還要少，箇中情況複雜。

在政治立場上，施紀賢被定性為「貝理雅2.0」，強調要調和工人和資本家的利益，竟是貼近保守黨的立場，而不是爭取英國工人及平民百姓日益低落的權益和福利。他的國際政治立場更明顯追隨美國拜登政府，大力支持烏克蘭消耗甚至解體俄羅斯，亦全面支持以色列在加薩的軍事行動，以及美國在西太平洋圍堵中國。施紀賢在大選期間聲言和中國有「合作、競爭、對抗」三個層面的關係，這明顯與拜登政府同調。

美國總統拜登致電祝賀施紀賢在大選獲勝，並強調美、英在支持烏克蘭以及處理與中國競爭的特殊合作關係；施紀賢回應指這特殊關係可保障兩國的國家安全和繁榮。如今不少英國民眾擔心的是，如果施紀賢上台只是和稀泥，不想觸動經濟大集團及富人近年大增的暴利，根本無法改善英國經濟及民眾的基本權益，還要聽命於美國，花大量經費支持烏克蘭及以色列延續戰爭，只會令英國更加沉淪。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻