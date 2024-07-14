法國總統馬克龍曾批評北約已處於「腦死亡」狀態，他當時警告歐洲國家，時任美國總統特朗普領導的美國顯然「拋棄了我們」，站在「懸崖邊上」的歐洲需要思考自己的戰略問題，否則將「無法掌控自己的命運」。數年過去，北約腦死亡狀態似乎崔護重來。

美國總統拜登面對逼宮壓力，能否代表民主黨出戰年底的大選也成疑問，特朗普再次入主白宮的呼聲高唱入雲。歐洲盟友亦各自心驚，皆因特朗普是極度現實主義者，無寶不落，在任時已視北約白佔美國便宜，傳出欲退出北約，早前更表明一旦上台，便會要求北約各國增加國防開支，否則會鼓勵俄羅斯為所欲為。馬克龍過去雄心壯志，急欲擺脫美國帶領歐洲走自主道路。可惜先生之志大矣，先生能力不足。日前的國民議會選舉，其領導的中間派執政黨敗給左翼政黨，雖然暫時遏止了右翼掌權，但沒有一個政黨能取得過半數議席，左翼拒絕跟中間派組成聯合政府，馬克龍勢成跛腳鴨。

北約另一大國德國，經濟陷入衰退，總理紹爾茨同樣無所作為。法德兩大國領導人一蹶不振，國內政治形勢一片混亂，遑論領導北約和歐洲走自主道路。事實上，在右傾浪潮席捲西方的大背景下，各國更着重本國利益。目前北約最重要議題是援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，當中除美國外，又以法德兩大國援烏抗俄最力，如果特朗普順利上台，這個態勢必然會有轉變。失去美國支持，法德又無能為力，俄烏戰爭沒戲唱，北約的重要性勢必大不如前。

北約再次腦死亡，是歷史潮流的必然。東升西降，中國一向主張和氣生財，有錢齊齊搵，無必要喊打喊殺。金磚講金唔講打仗，肯定比窮兵黷武的美國和北約受歡迎。