距離美國總統選舉剩下不到4個月，然而此刻美國政壇及民間，仍在為81歲的拜登之身心狀況擔心，為佢是否應該退選爭論不休。堂堂世界軍事強國，選總統竟然變成「人生無奈，惟有等待」，等待拜登肯自己退選，真係想起都令人失笑！

拜登日前喺華盛頓舉行嘅北約峰會上再次口誤，先把烏克蘭總統澤連斯基稱為普京，之後又將競選對手特朗普稱為「副總統」，一天內出現兩次災難性失誤。記者嘅提問亦圍繞拜登會否繼續參選，拜登重申不會退選。佢指喺北約峰會內冇聽到歐洲領導人要他退選，而是告訴他必須取勝，否則特朗普當選將是災難。拜登指出，民主黨可能有其他人能擊敗特朗普，但自己最有資格角逐總統，因為他曾擊敗特朗普，也將再次擊倒對手，而其他同僚必須艱難地從頭做起。

歲月無情，當年拜登擊敗特朗普，事隔幾年，佢嘅身心狀況大不如前，連番口誤已非偶然，而係如家常便飯，難免令人斷定佢真係老到不行了！目前增至19名民主黨國會議員呼籲拜登退選，包括一名參議員。最新民調顯示拜登與特朗普打成平手，但67%美國人希望佢退選。《紐約時報》報道，有贊助者告訴支持拜登嘅超級政治行動委員會，如果拜登繼續參選，將凍結約9,000萬美元認捐。

勉強冇幸福，種種迹象都顯示拜登應該退選！毛澤東說過：「所謂必然，就是客觀存在的規律性，在沒有認識它以前，我們的行動總是不自覺的，帶着盲目性的。這時候我們是一些蠢人。」目前拜登仍堅持不退選，以為可以再打敗特朗普，正是不自覺，帶着盲目性。老朽但願佢面對現實──退選！身心不如前，但可以選擇不做蠢人！